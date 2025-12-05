



Kommentti: Yrittäjien eläkkeisiin on pakko puuttua, ja se kauhistuttaa kokoomusta Sanni Grahn-Laasonen ja Jukka Rantala yrittäjän eläkelain (YEL) kehittämistä koskevan selvityksen julkistuksessa Helsingissä. Lehtikuva Julkaistu 05.12.2025 13:31 Jaakko Loikkanen Yrittäjien eläkkeitä uudistettaessa osa yrittäjistä suuttuu, mutta nykymallillakaan ei voida jatkaa, kirjoittaa yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen. Yrittäjien eläkevakuutuksen uudistamista selvittänyt tohtori Jukka Rantala joutui perjantaina esittelemään YEL-raporttinsa epäkiitollisissa olosuhteissa. Vastuuministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) oli nimittäin jo etukäteen vetänyt mattoa Rantalan jalkojen alta. Ministeri ilmoitti tiistaina Helsingin Sanomien haastattelussa, että nykyinen hallitus ei tule toteuttamaan YEL-uudistusta Rantalan esittämällä mallilla. Ministeri siis käytännössä viskasi itse tilaamansa ja lähes vuoden ajan valmistellun selvityksen osin roskikseen ennen kuin sitä oli edes esitelty tai ennen kuin oli sitä itse lukenut. Aika ikävästi tehty ministeri Grahn-Laasoselta, mutta poliittisesti manööveri oli ymmärrettävä ja järkeväkin. Maksut tulojen mukaan? Grahn-Laasonen todennäköisesti tiesi Rantalan ehdottavan YEL-maksuihin mallia, jossa yrittäjien eläkemaksut sidottaisiin heidän todellisiin verotettaviin ansiotuloihinsa. Tämä olisi suurelle osalle yrittäjistä kauhistus, ja niinpä se on kauhistus myös kokoomukselle.





Tällä hetkellä YEL-maksut määritetään sekavan ja raskaan työtulomallin kautta. Siinä yrittäjän työtulo ja YEL-maksut lasketaan muun muassa alan työntekijöiden mediaanipalkan perusteella.

Nykymalli on johtanut siihen, että osalle etenkin pienituloisista yrittäjistä on määritelty aivan liian suuria YEL-maksuja suhteessa heidän maksukykyynsä.

Samaan aikaan suurella osalla keski- ja suurituloisista yrittäjistä YEL-maksut ovat nyt ja ovat vuosikausia olleet aivan liian pieniä suhteessa todellisiin tuloihin. Alivakuuttamista ei pitkään valvottu käytännössä mitenkään, joten siitä tuli maan tapa.

Lisäksi yrittäjien eläkemaksuja ei ole rahastoitu samaan tapaan kuin työeläkevaroja.

Veronmaksajat kuittaavat vajeen

Alivakuuttamisen, rahastoinnin puutteen ja väestön vanhenemisen myötä osa yrittäjien eläkkeistä on jouduttu vuosittain kuittaamaan valtion kassasta. Vuosivaje on noussut jo pitkälti yli puoleen miljardiin euroon.

Talouskuri- ja kirstunvartijapuolueena mielellään profiloituvalle kokoomukselle tämä vaje on tietenkin ongelma, joka pitäisi hoitaa. Sitomalla YEL-maksut yrittäjien todellisiin ansiotuloihin YEL-kertymää saataisiin kasvatettua verraten nopeasti ja kattavasti.

Mutta, kuten sanottua, osa kokoomuksen kultamunista suuttuisi perinpohjaisesti maksujensa merkittävästä korottamisesta.

Yrittäjät ovat aikaansaavaa väkeä myös viestinnällisesti, ja pettymys puolueeseen voisi muutaman aktiivisen yrittäjävaikuttajan ansiosta kuulua kauas. Sitä riskiä kokoomus ja Sanni Grahn-Laasonen eivät halua ottaa, ja siksi ministerin oli rauhoiteltava yrittäjiä jo ennen selvityksen julkaisua.

Tölkkiä potkitaan eteenpäin

Kompromissina Grahn-Laasonen vienee eteenpäin YEL-mallia, jossa maksut voisivat määräytyä todellisten ansiotulojen perusteella vain aloittavilla ja pienituloisilla yrittäjillä. Muut jatkaisivat pääosin työtulomallilla, mutta työtulon laskemisen perusteita tarkennettaisiin. Rahastointikysymys ratkaistaisiin myöhemmin.

Grahn-Laasonen lupaa viedä uudistusta eteenpäin siten, että YEL-järjestelmää ehdittäisiin korjata vielä tällä hallituskaudella. Käytännössä se tarkoittaa, että uudistusesitys on saatava eduskuntaan ensi syksyyn mennessä.

Korjauksia on pakko tehdä sekä valtiontalouden että yrittäjien itsensä vuoksi. Alivakuuttamisen myötä monella yrittäjällä on puutteita muun muassa perhevapaaetuuksissa sekä työttömyys- ja eläketurvassa.

Osa yrittäjistä sanoo huolehtivansa näistä asioista omin keinoin, esimerkiksi sijoitusten tai vapaaehtoisten vakuutusten avulla. Toiminee joillekin, mutta ei ratkaise järjestelmän perustavanlaatuisia ongelmia.