Suomen presidentin sanoilla on painoarvoa nyt, kun Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi eletään kriittisiä hetkiä, kirjoittaa MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen.
On selvää, että tasavallan presidentin sana painaa täällä Suomessa, mutta vain hyvin harvoin kotimaisen tiedotusvälineen tekemä kotimaisen poliitikon haastattelu leviää sellaisessa humauksessa halki Euroopan kuin kävi keskiviikkona.
Erityisesti huomiota keräsi Alexander Stubbin lausunto mahdollisista rauhanehdoista Ukrainan ja Venäjän välillä.
– Realiteettia on se, että rauha voi olla joko hyvä, huono tai jonkinnäköinen kompromissi. Realiteettia on myös se, että meidän suomalaisten on valmistauduttava hetkeen, kun rauha syntyy, ja kaikki ne oikeudenmukaisen rauhan ehdot, josta olemme paljon neljän vuoden aikana puhuneet, eivät tule todennäköisesti täyttymään.
MTV julkaisi Stubbin erikoishaastattelun keskiviikkona MTV Katsomossa ja myöhemmin illalla se esitettiin MTV3-kanavalla. Haastattelijana on uutisankkuri Jan Andersson.
Kiinnostuksen mittaluokka yllätti toimituksen
Alkuiltaan mennessä useimmat merkittävät eurooppalaiset mediat olivat julkaisseet otteita vajaa puolituntisesta haastattelusta. Maailman vanhin uutistoimisto, ranskalainen AFP halusi koko haastattelun.