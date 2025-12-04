– Realiteettia on se, että rauha voi olla joko hyvä, huono tai jonkinnäköinen kompromissi. Realiteettia on myös se, että meidän suomalaisten on valmistauduttava hetkeen, kun rauha syntyy, ja kaikki ne oikeudenmukaisen rauhan ehdot, josta olemme paljon neljän vuoden aikana puhuneet, eivät tule todennäköisesti täyttymään.

Stubbin sanoja luetaan ja kuunnellaan nyt tarkkaan, Venäjälläkin.

Tämän mittakaavan ulkomainen kiinnostus tuli tänne toimitukseen pienoisena yllätyksenä, vaikka tiedossa onkin, että Stubb on lyhyessä ajassa kivunnut tähtiluokkaan kansainvälisen politiikan näyttämöllä. Sujuva ja miellyttävä esiintyminen, kyky tiivistää asiat englannin kielellä sekä ennen kaikkea poikkeuksellisen likeinen suhde Donald Trumpiin ovat tehneet Stubbista hahmon, jota kannattaa ja on oikeastaan pakko kuunnella, jos yrittää päätellä, mitä Ukrainassa tapahtuu seuraavaksi.