Putositko kärryiltä? Näin hallituksen rasismisäännöt toimivat

Hallituksen sopimat pelisäännöt rasismitiedonannon noudattamisesta ovat aiheuttaneet hämmennystä.

Hallitus sopi eilen koko päivän jatkuneessa keskusteluissaan, mitä yhdenvertaisuus- eli rasismitiedonannon rikkomisesta jatkossa seuraa.

Säännöt aiheuttivat kuitenkin hämmennystä julkisuudessa, minkä vuoksi pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) joutuivat selventämään prosessia iltapäivällä.

Orpo vakuutti, että pelisäännöistä on hallituksessa yhteisymmärrys, ja että keskeinen muutos aiempaan on, että rikkomuksista rangaistaan. Purran mukaan asiasta on yhteisymmärrys.

Millainen puhe rikkoo yhdenvertaisuustiedonantoa?

Hallitus ei ole tarkkaan määritellyt, millaiset lausunnot tarkalleen rikkovat yhdenvertaisuustiedonantoa.

Yhdenvertaisuustiedonannossaan hallitus on muun muassa sitoutunut kunnioittamaan demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia sekä edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä. Lisäksi hallitus tekee töitä rasismin vähentämiseksi.

Eilen Orpo ja Purra totesivat muun muassa, että ihmisarvoa alentavaa tai kyseenalaistavaa puhetta ei hyväksytä. Esimerkiksi maahanmuutosta on puhuttava jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen, Purra sanoi.

Päätöksen siitä, rikkovatko kansanedustajan puheet yhdenvertaisuustiedonantoa, tekevät ensisijaisesti eduskuntaryhmien puheenjohtajat, eli Jukka Kopra (kok.), Jani Mäkelä (ps.), Otto Andersson (r.) ja Peter Östman (kd.).

Jos ryhmäpuheenjohtajat eivät pääse asiasta yksimielisyyteen, asia etenee hallituspuolueiden puheenjohtajien, eli Orpon, Purran, Anders Adlercreutzin (r.) ja Sari Essayahin (kd.) ratkottavaksi.

Samoin, jos ministerin epäillään rikkoneen yhdenvertaisuustiedonantoa, asia käsitellään suoraan hallituspuolueiden puheenjohtajanelikossa pääministeri Orpon johdolla.

Mitä rikkomisesta seuraa?

Jos hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat yhtä mieltä siitä, että hallituspuolueen kansanedustaja on rikkonut tiedonantoa, on tälle annettava sanktio eli rangaistus.

Rangaistuksesta päättää kuitenkin kansanedustajan oma eduskuntaryhmä, eivät muut hallituspuolueet.

Muiden hallituspuolueiden eduskuntaryhmät kuitenkin seuraavat, että sanktio todella annetaan.

Rangaistus riippuu eduskuntaryhmän säännöistä. Rangaistuksia voivat olla esimerkiksi varoitus, huomautus tai ryhmästä erottaminen määräajaksi, Orpo kertoi tiistaina iltapäivällä.

Jos hallituskumppanit pitävät rangaistusta riittämättömänä, tai rangaistusta ei anneta lainkaan, voidaan asia viedä hallituspuolueiden puheenjohtajanelikon käsiteltäväksi.

Viime kädessä seuraamus tiedonannon rikkomisesta siis on, että asia käsitellään hallituspuolueiden puheenjohtajanelikossa, jolloin pöydällä on myös hallituksen toimintakyky, ja hallitusyhteistyön jatko.

– Jos ei toimita sovitulla tavalla, on kyse luottamuksesta hallituspuolueiden välillä, Orpo sanoi.

Orpon mukaan jatkossa tiedonantoa pidetään yhtä sitovana sopimuksena kuin hallitusohjelmaa.

Nyt linjattuja pelisääntöjä ei sovelleta aiempiin puheisiin, kuten perussuomalaisten varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan puheisiin Ylen A-studiossa.

Keskisarjan osalta tapaus on kuitenkin loppuunkäsitelty, Kopra sanoi tiistaina eduskunnassa. Purra on sanonut hyväksyvänsä Keskisarjan puheet, Orpo puolestaan on sanonut, ettei niitä hyväksy.