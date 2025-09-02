Mitä jäi käteen Orpon rasismilinjauksesta? Tuppurainen tylyttää

Pääministeri Orpo linjasi eilen, että jatkossa hallituspuolueen kansanedustajien mahdollisista rasistisista puheista tulee seurauksia. Kokoomuksen Kopran mukaan on aika mennä eteenpäin, SDP:n Tuppurainen ei ole vakuuttunut vaikutuksista.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja kohahdutti viime viikolla luonnehtimalla maahanmuuttajia heikkolaatuisiksi ja sanomalla väestönvaihtoteorian olevan totta. Mauri Peltokangas (ps.) puolestaan puhui viikonloppuna kolmansista maista Suomeen muuttaneista rupusakkina, mutta pyysi myöhemmin anteeksi puheitaan.

Eilen illalla pääministeri Petteri Orpo kertoi (kok.) tiedotustilaisuudessa, että hallituksessa olisi sovittu, että jatkossa hallituspuolueen kansanedustajien mahdollisista rasistista puheista tulee seuraamuksia.

Kopra: Ihmisarvoa alentavaa kieltä ei pidä käyttää

Puhe oli siis käytöstavoista ja kielenkäytöstä, ei asiasisällöstä. Huomenta Suomessa kysyttiin kokoomuksen ja SDP:n eduskuntaryhmien puheenjohtajilta, mihin ratkaisuun he tässä asiassa haluaisivat päästä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan Keskisarjan suusta kuultua puheenpartta ei ensinnäkään hyväksytä. Ihmisarvoa alentavaa kieltä ei Suomessa politiikassa tule käyttää. Tähän hallitus on sitoutunut.

– Toisaalta pitää tunnustaa se, että meillä on maahanmuuttoon liittyviä ongelmia ja haasteita ja niistä pitää pystyä puhumaan, myös kriittisesti.

Kopra: Opiksi ja eteenpäin

Kopran mukaan hallituksen ratkaisu tähän asiaan on se, että asia sovitaan näin, otetaan opiksi ja aletaan tehdä niin sanotusti sitä oikeaa työtä.

Hän myöntää, että viime kädessä jokainen vastaa toki itse omista sanomisistaan.

– Mutta jotta hallitus voi työskennellä, nyt ollaan sitouduttu yhdessä näihin periaatteisiin.

SDP:n Tuppurainen ei vakuuttunut

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan oli parempi, että pelisääntökeskusteltu käytiin kuin että niin ei olisi tehty.

– Mutta mitä se lopulta oli? Vanhat valat vannottiin ja harras tunnelma kestää sen aikaa, minkä kestää. Lopputulemanahan tästä tuli aika lattea.

Tuppuraisen mukaan mitään uutta ei tullut, ei oikeita seuraamuksia eikä Purra esimerkiksi irtisanoutunut Keskisarjan puheista.

– Lopputulema on se, minkä pääministeri totesi: maahanmuutosta aiotaan puhua, myös sen ongelmista aiotaan puhua ja samaan aikaan suomalaiset odottavat, että puhuttaisiin esimerkiksi työttömyyden hoidosta tai hoitoon pääsystä.

Tuppurainen pitää vieläkin arveluttavampana sitä, että Keskisarja hänen mukaansa todella tarkoittaa, mitä sanoo.

Tuppurainen: Perussuomalaisten näkemys ongelmallinen

Hänen mukaansa ongelma on myös se, että perussuomalaiset tuntuvat näkevän maahanmuuton pelkästään ongelmallisena.

Tuppuraisen mukaan Suomessa on paljon perheitä, joissa on eritaustaisia lapsia. Heillä pitää olla mahdollisuus elää Suomessa turvassa.

–Jos luodaan mielikuva että kaikki muualta tulleet aiheuttavat uhan, se lataa suomalaiseen yhteiskuntaan tietynlaisen ilmapiirin.

Tähän Kopra vastasi, että on maahanmuuttoa edistäviä toimia, joihin perussuomalaisetkin ovat sitoutuneet. Sen hän on päätellyt keskusteluista ja perussuomalaisten puolueen julkituloista, että sielläkin on työperäistä tiettyyn rajaan asti kannatetaan.

– Yleisessä keskustelussa kai kaikki peräänkuuluttavat suomalaista yhteiskuntaa hyödyttävää järkevää maahanmuuttoa

