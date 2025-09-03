Mitä hallituksen uusi sanktiotapa muuttaa? KD-pomo: Ei juuri muuta

Hallituksen yhdenvertaisuustiedonannossa on määritelty, kuinka hallitus ymmärtää rasismin käsitteen.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman arvioi, ettei uusi sanktiomenettely muuta ryhmäpuheenjohtajien toimintaa kovinkaan paljon aikaisemmasta.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat maanantaina sanktiomenettelystä tapauksissa, joissa hallituspuolueiden edustajan kielenkäyttö on yhdenvertaisuustiedonannon vastaista.

Ministereiden tapauksessa asia käsitellään puolueiden puheenjohtajien kesken. Kansanedustajien tapauksessa asia käsitellään eduskuntaryhmien puheenjohtajien kokouksessa. Jos rike todetaan, edustajan oma ryhmä antaa kansanedustajalle sanktion.

– Ryhmäpuheenjohtajilla on ennestäänkin ollut vastuu siitä, että yritämme toimia yhtenä hallituksena eikä niin, että vedetään eri suuntiin. Yhteinen päämäärä saattaa tämä hallitusohjelma toteutukseen edellyttää, että myös kaikki riviedustajat pysyvät matkalla mukana, Östman sanoo STT:lle.

"Viesti on mennyt perille"

Östmanin mukaan joka kerta, kun jotakin poikkeamia on ollut, esimerkiksi valiokuntaäänestyksissä tai suuressa salissa, niistä on keskusteltu ja niistä on tullut ryhmissä seuraamuksia, kuten puhutteluja tai varoituksia.

Käytännössä mikään ei siis muutu, paitsi että yhdenvertaisuustiedonannosta poikkeamisesta seuraa aina sanktioita, kuten pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut.

Miten jatkossa määritellään, millainen kansanedustajan puhe on sanktioitavaa? Ovatko nyt sovitun jälkeen esimerkiksi vastaavat muotoilut, joita perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja viime viikolla televisiossa käytti, rangaistavia?

– Oli sitten kyse maahanmuutosta, rasismista tai jostain toisesta aiheesta, niin samalla on hyvä muistaa, että niistä on voitava keskustella, mutta asiallisesti ja ilman, että loukataan ihmisarvoa, Östman sanoo haluamatta sen kummemmin jossitella juuri Keskisarjan sanomisten seurauksilla.

Hän huomauttaa, että yhdenvertaisuustiedonanto on hallituksen yhteinen päätös ja kaikki hallitusryhmät ovat sen hyväksyneet ja kuitanneet.

Kopra ja Mäkelä vaitonaisia

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä eivät halunneet kommentoida asiaa STT:lle keskiviikkona.

Tiistaina Kopra sanoi, että ryhmyripöydässä seurataan, että sanktioita varmasti tapahtuu, jos ne nähdään tarpeelliseksi.

STT ei keskiviikkona tavoittanut RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Otto Anderssonia. Puolueen puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi tiistaina, että Keskisarjan taannoiset kommentit olivat ilman muuta tiedonannon vastaisia, ihmisarvoa alentavia lausuntoja.

Tiedonannossa on määritelty rasismi

Hallitus antoi yhdenvertaisuustiedonannon vuonna 2023. Siinä muun muassa todetaan, että syrjintää ei voi hyväksyä eikä rasismille tule antaa Suomessa tilaa. Tiedonantoon on myös kirjattu se, kuinka hallitus ymmärtää rasismin käsitteen.

– Rasismi perustuu yksilöiden tai ihmisryhmien määrittelyyn alempiarvoisiksi esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Rasismia voi ilmetä yhteiskunnassa syrjivinä normeina tai käytäntöinä esimerkiksi työelämässä. Rasismi voi näyttäytyä yksilöiden ja ryhmien välillä syrjivänä käytöksenä. Yksilöiden ja ryhmien väliset ennakkoluulot ja vierauden pelko voivat toimia kasvualustana rasismille. Rasismi luo eriarvoisuutta ja vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko yhteiskuntaa.