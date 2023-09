Riikka Purran ja Wille Rydmanin luottamuksesta äänestetään tänään – "Ei hallitus tähän kaadu"

– Olen jo monta vuotta ajatellut, että suomalainen politiikka tuntuu käyvän vähän steroideilla. On ihan hyvä jos pikkaisen vastakkainasettelu lievenisi. Hallituksella on paljon hyviä keinoja, joilla he aikovat tarttua rasismiin. Katsotaan nyt saavatko he vietyä niitä eteenpäin, sanoo Vesala.