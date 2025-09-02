Orpolla on pyyhitty pöytää ja vähän lattiaakin, sanoo vasemmistoliiton Pekonen MTV:n Eduskunnan Takahuoneessa

Uusi rasismikohu on jälleen ravistellut hallitusta. Mitä pääministeri Petteri Orpon johdolla käydyissä pelisääntökeskusteluissa oikein päätettiin? Tästä keskusteltiin syksyn ensimmäisessä Eduskunnan Takahuone-ohjelmassa.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja kutsui viime keskiviikkona osan maahanmuuttajista heikkolaatuisiksi tulokkaiksi sekä puhui väestönvaihdosta, tästä alkoi kohta viikon kestänyt rasismikohu.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen ei näe , että keskustelut muuttaisivat mitään. Hän pitää erittäin huolestuttavana, että valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ei ole vieläkään irtisanoutunut Teemu Keskisarjan rasistisista puheista tai tuominnut niitä.

– Minusta pääministerillä on pyyhitty pöytää ja vähän lattiaakin monesti tässä hallituskauden aikana. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun tämä hallitus käy näitä pelisääntökeskusteluja. On ollut erilaisia rasismikoulutuksiakin.

Pekosen mielestä nykyhallitus on tullut tiensä päähän.

– Minusta on pöyristyttävää, että ollaan Suomessa tällaisessa tilanteessa ja tämä pitää saada loppumaan.

Pia Kauma (kok.) kuittaa Pekosen kritiikin opposition puheena. Kauma on sitä mieltä, että Orpo on toiminut eräänlaisena rauhanneuvottelijana hallituksessa.

– Jo lähtökohtaisesti meillä on erityisesti RKP ja perussuomalaisten, jotka ajattelevat maahanmuutosta hyvin eri tavalla. Niin Petteri Orpo on hyvin onnistunut löytämään yhteisen sävelen siitä, että miten mennään eteenpäin.

