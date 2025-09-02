Orpo rasismisäännöstä: Sanktiot on tultava

Hallituksen budjettiriihen ensimmäisenä päivänä keskityttiin käymään läpi perussuomalaisten johdon maahanmuuttokommentointia.

Eilen illalla pääministeri Petteri Orpo kertoi (kok.) tiedotustilaisuudessa, että hallituksessa olisi sovittu, että jatkossa hallituspuolueen kansanedustajien mahdollisista rasistista puheista tulee seuraamuksia.

Orpo selitti asiaa uudelleen heti aamulla saapuessaan Valtioneuvoston juhlatilaan Smolnaan budjettiriiheen.

– Aivan selkeästi eilen on todettu, että me emme hyväksy, eikä kukaan meistä hyväksy minkäänlaista poikkeamaa yhdenvertaisuusselonteon linjauksista ja ihmisarvon väheksymisestä.

Jos vastaavanlaista myöhemmin tapahtuu, on ensimmäinen muutos aiempaan Orpon mukaan se, että sanktiot tulevat selkeästi järjestelmään.

Tiistaina puoliltapäivin perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra (kok.) astui Orpon vierelle selventämään omaa kantaansa.

– Meille tässä ei ole mitään epäselvää ja tilanne on juuri näin, Purra totesi.

Orpon mukaan keskeistä on, että jatkossa rikkomuksista eli esimerkiksi rasistisesta kielenkäytöstä todella seuraa rangaistus.

– Se mikä tässä muuttuu, niin me olemme selkeästi sopineet sen, että nämä rikkeet tuodaan kaikki ja ne on tuotava ryhmäpuheenjohtajien käsittelyyn. Sikäli kun se yhdessä todetaan, että tässä on rike, niin se on sanktioitava.

Eduskuntaryhmien rangaistusvalikoimaan kansanedustajalle sääntöjen rikkomisesta voi kuulua muun muassa huomautus, varoitus sekä ryhmästä erottaminen määräajaksi tai kokonaan.