Kommentti: Kantoja metsänreunassa potkivat lapset tarvitsevat jo askeleen pois poikkeustilasta – tämän vuoksi koulupäätös oli käänteen tekevä hetki monelle lapselle

Vapun riemu näkyy poikkeusoloista huolimatta. Perheet nauttivat aurinkoisesta säästä. Nyt on aikaa olla yhdessä, kun etätyö on mahdollista ja harrastukset peruttu, sanoo moni perheellinen.

Millaista on tarkkailla sivusta onnellisia perheitä, jos oma on rikki eikä kukaan ole kiinnostunut omasta koulutyöstä? Hämmästellä jonoja munkkikojuihin ja noutoravintoloihin, jos kotona ei ole ruokaa? Millaista on olla eristyksessä kodissa, jossa vapun juhlajuomat ovat jokapäiväistä arkea? Millaista on lukea talouden elvytyssuunnitelmia, kun oma työpaikka on mennyt tai sitä ei ole pitkään aikaan ollutkaan?