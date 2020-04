Leena opettaa omaa luokkaansa etänä ja pyörittää samalla 5-lapsisen perheen korona-arkea: "Alkuun tämä oli järkytys kaikille – siinä käytiin kaikki tunteet läpi"

Pitkä opettajan ura on opettanut Leenan tulkitsemaan oppilaiden ilmeitä ja eleitä. Hän kertoo vaistoavansa oppilaiden huolen etäyhteyden päästä.

– Kyllä sen huolen näkee linssinkin läpi, vaikka nyt en pääse koskettamaan olkapäästä, että hei, mitä sinulle kuuluu. Alkuun etäopiskelu oli oppilaille uutta ja jännittävää, mutta nyt näkyy jo väsymys. Heillä on ikävä koulua, kavereita ja opettajia.

Isovanhempien ja vanhempien tilanne herättää huolta lapsissa

– Suurin huoli heillä on isovanhemmistaan. He eivät niinkään pelkää oman terveytensä kannalta – siihen heillä on aika positiivinen suhtautuminen. Mutta selkeästi heitä huolestuttaa isovanhempien ja omien vanhempien kohtalo. Että entä jos isä tai äiti sairastuu?