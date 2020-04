Koulut avataan 14.5 – Katso tiedotustilaisuus suorana MTV Uutiset Liven kautta: "Oppilaita on samassa tilassa normaalia vähemmän"

20.27 Maaseudun tulevaisuus pohtii, pitäisikö nyt tehtyjä rajoitusten avaamista kompensoida esimerkiksi siten, että otetaan maskit käyttöön. Hallitus sanoo, että mikäli THL ja muut terveysviranomaiset suosittelisivat suojamaskeja, hallitus antaisi sen linjaksi. Nyt sellaista linjausta ei kuitenkaan ole tehty. Marin sanoo, että on hyvin mahdollista, että kun rajoituksista luovutaan, niin täytyy korostaa viruksen leviämistä estäviä perusperiaatteita.

20.24 STT kysyy, toimitetaan kouluihin suojavarusteita. Anderssonin mukaan näin ei toimita. Hän korostaa hygieniaa, ruokailua oman ryhmän kanssa ja sitä, että opetusryhmät pidetään erillään.

20.22 Yle kysyy, oliko koulujen sulkeminen maaliskuussa oikea päätös ja onko 10-hengen tapaamisrajoitus yhä voimassa? Marin sanoo, että hallitus käy 3.5. neuvotteluissa tilanteen läpi, mukaanlukien kokoontumisrajoituksen. Marinin mukaan koulujen sulkeminen lähiopetukselta oli oikea silloisen tilannearvion mukaan. Marin sanoo, että käyttöön on otettu laajoja rajoituksia, ja niiden vaikutuksia on sittemmin arvioitu ja mitä rajoituksia on voitu purkaa missäkin vaiheessa. Marin kertoo, että hallitus on valmis aina muuttamaan linjaansa uuden tiedon valossa.

20.19 Iltalehti kysyy, että opettajien ammattijärjestö OAJ ei kannattanut koulujen avaamista. Mikä on hallituksen viesti opettajille? Andersson vastaa, että hallitus on aina noudettanut samaa periaatetta: kaikki toimenpiteet tehdään terveysviranomaisten suositusten pohjalta. Hallituksen myös täytyy noudattaa perustuslakia. Lasten oikeus perusopetukseen täytyy toteuttaa, kun epidemiatilanne ei sitä estä. "Luotan siihen, että suomalaiset opettajat hyvässä yhteistyössä meidän kanssa huolehtii lasten opetuksesta ja hyvinvoinnista".

20.18 THL:n johtaja Mika Salminen: Lapset saavat vain harvoin koronavirustartunnan. Yksikään lapsi ei ole Suomessa ollut sairaala- tai tehohoidossa. "Lapset eivät tartuta aikuisia" – tästä on kokemusta sekä Suomesta että muista Pohjoismaista. Voi olla poikkeuksia, mutta näitä tapauksia ei ole todettu. Tähän ei ole päädytty yksin, vaan mukana on ollut johtavat lastenlääkärit jokaisesta yliopistosairaalapiiristä. He ovat todenneet, että koulujen avaaminen on riskitöntä.

20.15 Lännen Media tiedustelee, mikä on ministerien viesti vanhemmille, jotka eivät halua päästää lapsiaan kouluun koronaepidemian aikana. Andersson sanoo, että päätökset perustuvat terveysviranomaisten tekemiiin tilannearvioihin. Anderssonin toiveena on, että osallistutaan lähiopetukseen normaalisti. Poissaoloon täytyy erikseen pyytää lupa.

20.13 Iltasanomat kysyy, otetaanko riski koronan leviämisestä ja mitä tämä kertoo strategian muuttumisesta. Andersson toteaa, että jokainen opetuspäivä on merkityksellinen ja tärkeä oppimisen kannalta. Anderssonin mukaan on tärkeää, että etäopetusjakson jälkeen päästään muodostamaan tilannekuva siitä, missä mennään ja millaisia ovat syksyllä tuen tarpeet.

Pääministeri Marin toteaa, että avaaminen tapahtuu hallitusti ja kentälle annetaan selkeitä ohjeita siitä, miten turvallisuus voidaan varmistaa kouluissa.

20.12 Andersson: Andersson muistuttaa, ettei kenenkään pidä tulla kouluun jos on sairauden oireita.

20.10 Andersson: Oppimisen tuen tarve tulee syyslukukaudella kasvamaan. Hallitus pyrkii varmistamaan, että oppilaat saavat kaiken tarvitsemansa tuen. Oppiminen jatkuu, vaikka arvosanat olisivat annettu aikaisemmin.

20.07 Andersson: Pienet oppilaat ovat koulussa aamupäivän aikana, isommat iltapäivällä.

20.06 Andersson: Kevätjuhlia ei järjestetä.

20.05 Andersson: Emme tiedä millainen epidemiatilanne on syksyllä. Siksi jo nyt on tarpeellista katsoa, miten koulu voidaan järjestää turvallisesti jatkossakin. Kouluun palataan seuraavia suosituksia noudattaen: tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään. Oppilaita on samassa tilassa normaalia vähemmän. Tämä voidaan toteuttaa ottamalla käyttöön tyhjinä olevia tiloja. Kouluruokailu järjestetään oman ryhmän tai luokan kanssa.

20.04 Opetusministeri Li Andersson: Euroopassa rajoitustoimien purku on aloitettu kouluista. "Lapsien perusoikeuksia ei pidä rajoittaa enempää kuin on pakko". Koulu on tärkeää lapsien hyvinvoinnille. Turvallisuudesta tulee huolehtia tarkasti, Andersson painottaa. Terveysviranomaisten näkemys on, että koulujen avaaminen on turvallista sekä oppilaille että opettajille.

20.02 Pääministeri Sanna Marin: Koulut avataan hallitusti ja porrastetusti 14.5. alkaen. Opetusta voidaan järjestää vuoroissa ja eri tiloissa, jotta kontaktien määrä pysyy verrattain vähäisenä. Etäopetusta ei enää järjestetä 14.5. lähtien

Hallitus kertoo tiedotustilaisuudessaan, avataanko koulut toukokuussa. Hallitus on käynyt neuvotteluja kello 16.30 lähtien Säätytalolla.

Koulutuksen järjestäjät ovat toivoneet parin viikon valmistautumisaikaa, jos koulut avataan. Voimassa olevalla päätöksellä kouluissa on määrä jatkaa etäopetusta 13. toukokuuta asti.