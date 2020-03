Kommentti, jota et lue kuivin silmin: Hurja koronaviikko päättyi kyyneliin pitkäaikaissairaan ikkunan alla – "Pieni rajoitus, suuri määrä kärsimystä"

Työviikkoon oli mahtunut uutisten tekoa, joista osa ennätti jo vanhentua ennen ulostuloa. Kun eletään sähköisessä mediassa, tämä on harvinaista.

Hätä ja ihmetys

Tajusin, että vierailukielto, pieni lisäys kaiken rajoittamiseen, on se, joka voi katkaista jonkun kamelin selän.

Sellaisen kamelin, joka on vuosikausia jaksanut, mutta nyt ottaa sydämestä. Pieni rajoitus, suuri määrä inhimillistä kärsimystä. Malja on jo ennestään ylitse vuotava. Muistisairaat eivät muista, mutta ymmärtävät yhtäkkisen yksinäisyyden. Tuttu käsi on poissa, tuttu ääni kaikuu äänettömänä ikkunan takaa.