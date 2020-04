MTV Uutiset munkkimanian keskellä: Helsinkiläisleipomo valmisti 3 000 munkkia myyntiin – jonot kolmen korttelin mittaiset heti vappuaattoaamuna

Kaikista vapun perinteistä ei ole kuitenkaan tarvinnut luopua ja yksi sellainen on vappumunkki. Tämän ovat ihmiset päässeet todistamaan Haagassa.

Leipomo nimeltään Haagan Leipä on saavuttanut eräänlaisen kulttisuosion, ainakin jos alueen asukkailta kysytään. Haagan Leivän herkkupuodissa, joka toimii samalla leipomona on tänään pitänyt kiirettä. Edessä on nähty aamusta lähtien jono turvaväleillä. Leipomoon pääsee yksi asiakas kerrallaan.