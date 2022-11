Kommentti: Näihin seikkoihin Lionel Messin painokas lausunto kolmesta MM-uhkaajasta perustuu – tähtihyökkääjä unohti kuitenkin yhden maan listaltaan

Tärkeimmät alkuun: Argentiina itse on MM-kisojen kenties suurin yksittäinen ennakkosuosikki. Se on pelannut 35 ottelua peräkkäin ilman tappioita, ja kaikki signaalit joukkueesta kielivät sen sisäisestä harmoniasta ja janosta voittaa MM-kultaa ensimmäisen kerran sitten vuoden 1986.

Messin lausuntoa kolmesta uhkaajasta voi halutessaan pitää ajattelemattomana jargonina, mutta sen taustalta on löydettävissä myös selkeitä perusteita.

1) Brasilia

Messi lausuu ensimmäisen mestariehdokkaan selkärangasta ja perusteet ovat olemassa. Titen valmentaman Brasilian hyökkäyskalusto saattaa hyvinkin olla kisojen hurjin: Real Madridissa miehistynyt Vinicius jr. on hankala pideltävä, kun tämä pääsee täyteen vauhtiin ja vaihtelemaan tempoa puolustajaa vastaan yhdellä yhtä vastaan -tilanteessa.

Tottenhamin Richarlison ei lukeudu vielä maailmantähtien joukkoon, mutta on laukonut 38 maaottelussa 17 maalia ja raivannut tiensä avauskokoonpanoon viimeisimmissä maaotteluissa iskien niissä myös kosolti maaleja. Neymar ja Raphinha tarjoavat tulitukea, mutta joukkue hirmuhyökkäyksen takana on epätasainen.

Maalivahtiosasto on toki kisojen parasta A-ryhmää Liverpoolin Alissonin ja Manchester Cityn Edersonin tilkitessä veräjän, mutta kysymysmerkit ovat maalivahtien ja hyökkäyksen välissä. Brasilian keskikentän keskustan laatu ei ole riittänyt kisojen voitosta pelattaessa enää moniin arvokisoihin ja ikääntynyt keskuspuolustus Thiago Silvan johdolla herättää kysymyksiä esimerkiksi jalkavuuden näkökulmasta. 39-vuotias Dani Alves on tuskin löytänyt uusia kinttuja uransa auringonlaskuun.

2) Ranska

Vaikka hallitsevat maailmanmestarit eivät ole MM-kisoissa viime vuosikymmeninä menestyneet, ja Ranska on menettänyt sairastuvalle Paul Pogban , N'Golo Kanten ja Christopher Nkunkun , riittää sen leveys silti puolustamaan mestaruutta uskottavasti.

Messin lausuntoa voi kyseenalaistaa alakertaakin katsomalla: kultakisoissa keskuspuolustusta johtanut Raphael Varane on pahasti puolikuntoinen, ja PSG:tä edustava Presnel Kimpembe putosi sivuun loukkaantumisen vuoksi. Dayot Upamecano ja Jules Kounde ovat MM-tasolla vielä varsin katsomattomia kortteja.

3) Englanti

On helppo ymmärtää, miksi Messi piti Brasilian ja Ranskan mainittuaan pidemmän hengähdystauon ennen Englannin nostamista.

Vaikka viime MM-kisoissa välieriin selvinnyt ja EM-finaalissa muutaman rangaistuspotkun päässä mestaruudesta ollut lajin mahtimaa voisi arvokisojen tuloskäyrää katsomalla lukeutua kärkihevosiin, todellisuus on viime aikoina kielinyt muuta.

Päävalmentaja Gareth Southgaten joukkue on taantunut. EM-kisoissa juurtunut vakaa ja puolustusorientoitunut pelisysteemi on hapertunut finaalitappion ulospuhalluksen jälkeen.

Southgaten järjestelmä on perustunut parhaimmillaan toimiessaan kahteen puolustuslinjaa suojelevaan puolustavaan keskikenttäpelaajaan Declan Riceen ja Kalvin Phillipsiin. Jälkimmäinen on pelannut Manchester Cityssä tällä kaudella kuitenkin vain joitakin minuutteja ja on Qatarissa esiintymisen kannalta lähinnä arvoitus.