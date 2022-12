Kommentti: Ranskaa ahdistaa nyt Lionel Messiäkin pahempi pelko – salailu jatkuu aina MM-finaalin kynnykselle asti

Tänään kello 17 alkavan loppuottelun virallinen kokoopano julkaistaan tuttuun tapaan vasta muutamaa tuntia ennen avauspotkua. Siihen asti kaikki on enemmän tai vähemmän arvailua, mutta viimeisten päivien perusteella ei hyvältä näytä, siis Ranskan kannalta.

Joukkuetta on väitetty riivaavan koronaviruksen lähisukulainen kamelivirus, joka pudotti keskikentän luottomiehen Adrien Rabiotin ja Bayern Münchenin topparin Dayot Upamecanon välieräottelusta. Taudista itsessään on kuitenkaan vahvistamattomana turha puhua tässä vaiheessa enempää.

Fakta on, että joukkueen kimpussa on ollut kirpeä flunssa-aalto, joka on suistanut sivuun olennaisia pelaajia ja uhkaa tehdä niin myös MM-finaalin alla – sellaisella tavalla, joka muuttaa loppuottelun voimasuhteita radikaalisti.