Uutiset koripallolupaus Miikka Muurisen mahdollisesta siirtymisestä serbialaisjätti Partizan Belgradin riveihin käynnistivät myös puheet valtavista tilipusseista. Muurinen taustajoukkoineen pelaa kuitenkin pitkää peliä, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

Olisihan ajatus EM-kisoissa villinneestä Miikka Muurisesta, 18, pelaamassa lukiokoripalloa ensi kaudella hieman outo. Vaikka se olisi suomalaisen suurlupauksen iän puolesta vielä mahdollista, tuoreet tiedot kertovat, että Muurinen on suuntaamassa ammattilaiskentille.

Salon Seudun Sanomat uutisoi torstaina omiin tietoihinsa nojaten, että Muurinen on neuvotellut Partizanin kanssa. Muurisen agentti Teddy Archer kertoi Draft Expressille, että suomalaistorni ei ole palaamassa lukiojoukkueeseensa AZ Compassiin, vaan etsii ammattilaispestiä Euroopasta, Australiasta tai muualta.

Archerin puheet viittaavat siihen, että Muurinen tekee nyt kaikkensa kehittyäkseen lahjojensa mukaisesti.

– Kokemukset EM-kisoissa muovasivat Miikkaa tänä kesänä. Hän rakasti olla ammattilaisten ympäröimänä ja elää koripalloa 24 tuntia vuorokaudessa. Hän haluaa syödä, hengittää ja nukkua koripalloa kuten hän teki tänä kesänä. Hän etsii parasta koripallomahdollisuutta tällä hetkellä, Archer kommentoi.

Jos Muurinen tekisi sopimuksen Partizanin kaltaisen huippuseuran kanssa, hänen kukkaronsa nyörit venyisivät merkittävästi. Puhuttaisiin valtavista rahoista alle 20-vuotiaan urheilijan kohdalla.

Kun kyse on kuitenkin Miikka Muurisesta, Yhdysvalloissakin yhdeksi ikäluokkansa kirkkaimmista lahjakkuuksista nostetusta koripalloilijasta, seuraavan parin vuoden palkkapusseilla ei ole periaatteessa merkitystä hänen urapolullaan. Ne eivät määrittele hänen valintojaan.

Tällä hetkellä odotusarvo on se, että Muurinen varataan pienellä numerolla NBA:han – mahdollisesti jo kesällä 2026, mutta viimeistään vuotta myöhemmin – ja hän siirtyy maailman parhaan koripalloliigan parketeille lähitulevaisuudessa. Jos räiskyvä suomalaistalentti tekee nöyrästi töitä agentti Archerin puheenvuoron mukaisesti, NBA-tähteys ja yhdeksännumeroinen sopimuspaperi Lauri Markkasen viitoittamalla tiellä ei olisi yllätys.

Tämä on Muurisen ja hänen taustajoukkojensa pitkän pelin päämäärä.

3:47 18-vuotias Miikka Muurinen nautti hienosta EM-kokemuksestaan – "Mahtava juttu".