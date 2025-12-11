Suomen maajoukkuekoripalloilija Miikka Muurinen on toistaiseksi sivussa Partizan Belgradin peleistä loukkaantumisen takia.
– Muurinen sai rannevamman harjoituksissa, joukkueen väliaikainen päävalmentaja Mirko Ocokoljic totesi Telegraf-sivustolle.
Ocokoljic sanoi toivovansa Muurisen palaavan harjoituksiin ensi viikolla.
Partizan kohtaa perjantaina paikallisvastustajansa Crvena Zvezdan eli Belgradin Punaisen tähden. Muurinen on ollut sivussa Partizanin kahdesta edellisestä ottelusta, joissa joukkue kohtasi saksalaisen Bayern Münchenin ja romanialaisen Cluj-Napocan.
Muurinen siirtyi Partizaniin syyskuussa.