Miikka Muurisen edustaman koripalloseura Partizan Belgradin hallitus ei hyväksy päävalmentaja Zeljko Obradovicin eroa.
Keskiviikkona uutisoitiin, että serbialaislegenda Zeljko Obradovic on jättämässä päävalmentamansa Partizan Belgradin. Seura sai mieheltä eroilmoituksen, ja eroa kuvattiin peruuttamattomaksi.
Torstaina Partizanin hallitus piti kuitenkin hätäkokouksen. Seuran hallitus päätti yksimielisesti, ettei se hyväksy Obradovicin eroa, Partizan kertoo tiedotteessaan.
Seuran hallitus toivoo legendan jatkavan päävalmentajana ja "tekevän tarvittavat toimet", jotta tulokset paranisivat.
Partizan selvittää, että Obradoviciin on oltu yhteydessä ja häntä on pyydetty harkitsemaan asiaa uudelleen.
Tappiokierre
Partizan on rämpinyt Euroliigassa tappiokierteessä. Tiistain 69–91-taipuminen kreikkalaisen Panathinaikosin vieraana oli serbialaisseuralle seitsemäs tappio viimeisten kahdeksan Euroliiga-ottelun aikana.
Partizanin peräsimeen vuonna 2021 palannutta ja muun muassa yhdeksän kertaa Euroliigan urallaan voittanutta Obradovica pidetään Euroopan kaikkien aikojen parhaana koripallovalmentajana.
18-vuotias suomalainen suurlupaus Miikka Muurinen siirtyi Partizaniin tänä syksynä.