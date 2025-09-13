Susijengin superlupauksen Miikka Muurisen isä Kimmo Muurinen suhtautuu poikansa ympärillä pyörivään mediamylläkkään tyynesti.

18-vuotias Miikka Muurinen on loppuhuipennusta vailla olevien EM-kisojen aikana noussut suuren yleisönkin tietoisuuteen. Muurista pidetään oman ikäluokkansa lahjakkaimpien pelaajien joukossa, ja suomalaisesta povataan ykköskierroksen varausta vuoden 2027 NBA-draftiin.

EM-kisoissa Muurinen on näyttänyt, miksi häntä pidetään niin lahjakkaana ja seuraavana suomalaisena NBA-tähtenä. Muurinen on lyönyt pöytään useita näyttäviä suorituksia, jotka ovat ilahduttaneet koripallokansaa ympäri maailman.

Muurinen tulee todellisesta koripalloperheestä. Muurisen isä Kimmo Muurinen pelasi Susijengissä 156 maaottelua. Muurisen äiti Jenni Laaksonen pelasi naisten maajoukkueessa 68 ottelua.

– Kyllä varmaan geeneillä on merkitystä hyvinkin paljon. Molemmat olemme olleet hyvin samantyylisiä pelaajia. Nyt Miikka on siitä vielä plus yksi tai kaksi pykälää pidempi, liikkuvampi ja nopeampi. Sieltä se tulee, isä Kimmo Muurinen avaa Huomenta Suomen haastattelussa.

– Myös se henkinen puoli – asenne sekä tahto ja palo lajiin, mikä motivoi harjoittelemaan ja tekemään työtä. Se on vienyt näin pitkälle.

Nuori Muurinen on pelitaitojensa lisäksi ollut otsikoissa myös temperamenttisen luonteensa vuoksi. Superlahjakkuus on osoittanut suomalaisittain poikkeuksellista röyhkeyttä ja itsevarmuutta sanallisesti niin kentällä kuin sen ulkopuolella.

– Varmaan molemmilta tulee sellaista temperamenttia. Välillä räiskyy, mutta niin pitääkin. Liian pehmeänä ei pitkälle näissä pienen marginaalin huippupeleissä mennä. Täytyy olla röyhkeyttä ja intohimoa, Kimmo-isä sanoo.

Muurinen pelaa tällä hetkellä lukiokoripalloa Yhdysvalloissa. Lukiokoripalloilun jälkeen edessä siintää yliopistosarja NCAA ja yliopistovalinnan mukanaan tuomat miljoonat.

– Summat, joista tässä puhutaan, on huimia. Omina yliopistoaikoina ei saanut maksaa senttiäkään pelaajille. Asiat ovat muuttuneet hirveästi. Hurjat ovat summat. Tässä on vielä ainakin yksi vuosi välissä ennen kuin sitä varsinaista yliopistovalintaa tarvitsee edes miettiä. Sinne on vielä hetki aikaa. Sitten kun ne tuleva eteen, niin täytyy katsoa, miten niiden kanssa hommat hoidetaan, Kimmo Muurinen sanoo.

Vaikka isä Muurisella on itsellään takanaan hyvinkin mittava ura maajoukkueessa, Suomessa ja Euroopassa, on Muurinen halunnut olla pojalleen sellainen isä, joka ei väkisin puhu poikansa kanssa koripallosta.

– Sen verran kuin tarvitsee. Itse olen ottanut enemmän sellaista roolia, etten niin puhu koripalloasioista, jos Miikka ei itse niistä halua puhua. Silloin kun hän on minun luona ollut, sitten on mietitty kaikkea muuta. Äiti häntä pienenä enemmän valmensi, niin ehkä siellä on koriksesta puhuttu enemmän päivittäisesti. En itse ainakaan tuputa mitään neuvoja joka päivä. Enemmän tsemppausta ja tarvittaessa tukea, keskustelua ja ohjeita, jos kysymyksiä tulee.

