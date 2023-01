Suomen koripallolegenda ylistää All Star -valintaa kärkkyvää Lauri Markkasta – "Hänen nousunsa huipulle on ollut uskomaton"

Koripallotähti Lauri Markkanen joutuu jännittämään NBA:n tähdistöotteluun pääsyään vielä vajaan viikon. Utah Jazzin johtavaksi pelaajaksi profiloitunut Markkanen on vahvoilla veikkauksissa, että hän yltää 19. helmikuuta pelattavaan liigan itä- ja länsilohkojen huipputapahtumaan.

Vuotuisen All Star -tapahtuman pelaajalistat lyödään lukkoon 2. helmikuuta. Markkasen kannalta tähdistöpelistä tekee erityisen se, että All Star -tapahtuma järjestetään tänä vuonna Urah Jazzin kotikentällä Salt Lake Cityssä.

Markkanen on viimeistään tällä kaudella murtautunut NBA-pelaajien eturiviin. Hänelle veikkailtiin viime syksynä ennen kauden alkua toteutuneessa yllätyssiirrossa Cleveland Cavaliersista Utahiin pelaajana jämäroolia, mutta toisin on käynyt: suomalainen on joukkueensa johtava pelaaja, kun Utah tavoittelee länsilohkossa paikkaa NBA:n pudotuspeleihin.