Koripallon suomalaisen suurlupauksen Miikka Muurisen edustama serbialaisseura Partizan Belgrad nimitti tiistaina Joan Penarroyan uudeksi päävalmentajakseen.
Espanjalainen Penarroya, 56, korvaa tehtävässä Zeljko Obradovicin ja tätä väliaikaisluotsina tuuranneen Mirko Ocokoljicin. Aiemmin vain Espanjan sarjoissa valmentaneen Penarroyan ensimmäinen ottelu Partizanissa on perjantaina, kun joukkue kohtaa Euroliigassa israelilaisen Maccabi Tel Avivin.
Partizan on pärjännyt Euroliigassa alle odotusten. Sillä on kuusi voittoa ja 11 tappiota. Balkanin alueen ABA-liigassa se on puolestaan voittanut kahdeksan peliä ja hävinnyt vain kerran.