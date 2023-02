Lauri Markkanen linjasi jo uuden tavoitteen viesteissä Hanno Möttölän kanssa – suora vaikutus tulevaan jättisopimukseen: "Jotkut ovat menettäneet kymmeniä miljoonia"

Lauri Markkasella ei ollut suoraa vastausta, kun Utahin paikallismedia kysyi, minkä henkilökohtaisen tavoitteen hän asettaa itselleen nyt, kun NBA-tähdistöotteluvalinta oli käynyt toteen.

– Pitää yrittää keksiä jotain, Markkanen nauroi.

– Henkilökohtaisesti yritän vain jatkaa kiipeämistä (kohti huippua) ja mennä päivä kerrallaan. Tänään voimme juhlia ja huomenna voi sitten alkaa miettiä vielä suurempia tavoitteita.

MTV Uutiset Livessä vieraillut Susijengi-valmentaja ja Markkasta Mäkelänrinteen lukiovuosina mentoroinut Hanno Möttölä kertoi keskustelleensa asiasta varhain perjantaiaamuna Markkasen kanssa.

– Laurin kanssa viestiteltiin aamulla, että seuraavaksi taistellaan siitä, että pääsee All NBA -kentällisiin, jotka palkitaan kauden jälkeen. Sen verran Lauria tunnen, että hän ei tähän vielä jää, Möttölä arvioi.

All NBA -noteeraus on pelaajalle vielä tähdistöotteluakin merkittävämpi saavutus. Valinnasta vastaa yhteensä sata koripallotoimittajaa, jotka äänestävät pelaajia yhteensä kolmeen eri All NBA -kentälliseen. Kunnian saa siis joka vuosi 15 pelaajaa koko liigassa.

– Uskallan unelmoida, että Lauri voidaan valita näihin All NBA -viisikoihin, ja niillä on jo suora sidos siihen, millaisia sopimuksia ja bonuksia pelaaja voi saada. Jotkut pelaajat ovat menettäneet kymmeniä miljoonia, koska heitä ei ole valittu All NBA -viisikoihin, Möttölä luotaa.

Perinteisesti All NBA -valinta onkin toiminut eräänlaisena kytkimenä niin sanotulle maksimisopimukselle eli niin suurelle sopimukselle kuin pelaajalle on mahdollista antaa palkkakattoon suhteutettuna.

NBA:n maksimisopimus on ensi kaudella arvoltaan pelaajan NBA-kokemuksesta riippuen 33–46 miljoonaa dollaria vuodessa. Tämän hetken palkkakuningas Stephen Curry tienaa niin sanotulla supermaksimisopimuksellaan 48 miljoonaa dollaria kaudessa.

Markkasen nykyinen vuosipalkka 16,8 miljoonaa dollaria saattaa hyvinkin tuplaantua seuraavassa sopimuksessa runsaan kahden vuoden kuluttua. Siihen asti Utah Jazz saa rakentaa suomalaisen ympärille joukkuetta ilman suurta uhkaa palkkakatosta.

– Utahilla on tällä hetkellä aika kultakimpale, aika vähäisellä rahamäärällä NBA:ssa, jossa parhaat ansaitsevat lähes 50 miljoonaa vuodessa. Hurja määrä rahaa Laurille tällä hetkelläkin tulee, mutta se, mitä Utah sillä saa, sen ympärille on helppo rakentaa, Möttölä näkee.

Markkasesta on tulossa ensimmäistä kertaa NBA-urallaan vapaa agentti kesällä 2025, jolloin hän on 28-vuotias. Nykyisellä palkkakaton kehityksellä ja otteiden jatkuessa vastaavalla tasolla suomalaislaiturille on tulossa järisyttävä palkkanousu.