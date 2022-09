Lauri Markkasen uskomattomat otteet herättivät hurjaa huhumyllyä – agentti myöntää MTV Urheilulle: "Kun NBA:ssa alkaa tienata tietyn määrän rahaa…"

– Joitakin asioita voi hallita, ja joitakin ei voi. Pettymys tuli tietenkin siitä, että hän oli Clevelandissa osa voittavaa joukkuetta ja kulttuuria, ja pelaajat olivat läheisiä keskenään. Jokainen tuon kaliiberin pelaaja haluaa voittaa. Samaan aikaan on kuitenkin katsottava positiivista puolta. Hänellä on nyt mahdollisuus olla osana jotain erityistä ja nousta vielä isompaan rooliin, toivottavasti, voittavassa joukkueessa.

"Sitä ei ole vielä määritelty, kuka oli ykköspelaaja siinä"

EM-kisoissa Markkanen on otteillaan ylittänyt kaikki villeimmätkin odotukset. Hän on loistanut turnauksessa vähintään yhtä kirkkaana kuin aivan ykkösluokan kategoriaan NBA:ssa asettuvat Slovenian Luka Doncic , Serbian Nikola Jokic ja Kreikan Giannis Antetokounmpo .

Lelchitskin lausunto on kova, sillä 26-vuotias Donovan Mitchell on valittu NBA:n tähdistöön kolmella viime kaudella. Mitchelliin verrattuna Markkanen on taas Pohjois-Amerikassa yleisesti nähty olleen kaupassa enemmän vain yhtenä pelinappulana tai kaupantekijäisinä.

– Sitä on vielä mahdotonta sanoa, mutta voi olla, että se menikin toisin päin kuin luullaan. Utah saattoi juuri saada All Star -pelaajan, Lelchitski sanoo.

Edessä jälleen uusi kauppa?

Toisaalta myös Markkasen markkina-arvo on noussut EM-kisaotteiden myötä, mikä saattaa houkuttaa muita seuroja tekemään tarjouksia Jazzille. 25-vuotiaan Markkasen keskimääräinen vuosiansio on NBA:n mittapuulla maltillisella tasolla 16,475 miljoonaa dollaria.

– Ei voi tietää. On paljon asioita, jotka siihen vaikuttavat. Tiesimme tämän mahdollisuuden varsin hyvin jo etukäteen. Kun NBA:ssa alkaa tienata tietyn määrän rahaa, on todennäköisempää joutua osaksi pelaajakauppoja, Lelchitski sanoo.

"En näe kovin montaa parempaa pelaajaa täällä"

Matti Raivio / All Over Press

– Mahtava turnaus. Parasta Laurille on se, että hän saa olla osa mahtavaa ryhmää, joka on kasvanut yhdessä ja jossa kaikki tuntevat toisensa. Hän on joukkueen tähti, mutta ei käyttäydy siten, vaan on osa mahtavaa ryhmää. He kaikki rakastavat toisiaan ja taistelevat toistensa puolesta. Se on jotain todella erityistä, ja jotain sellaista, jota kaikkien NBA-pelaajien pitäisi saada kokea, Lelchitski sanoo.