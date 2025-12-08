Suomen koripallotimantti Miikka Muurinen puhuu painokkaasti siirtymisestä Pohjois-Amerikkaan kuluvan kauden jälkeen.

Muurinen, 18, nousi ryminällä Suomen urheiluväen tietoisuuteen koripallon EM-kisoissa viime kesänä. Turnauksen jälkeen Muurinen valitsi Yhdysvaltojen yliopistosarjan sijaan serbialaisen huippuseuran Partizan Belgradin. Nyt hän vihjailee, että hän saattaa jättää Euroopan kentät kuluvan kauden jälkeen.

– Se on epätodennäköistä, että jään Eurooppaan, mutta se on vaihtoehto, Muurinen sanoo laajasti seuratun RealGM Wiretap -sivuston mukaan.

– Tämä on vain vuoden mittainen pysähdys, jonka aikana yritän oppia mahdollisimman paljon, kasvaa pelaajana ja ottaa kaiken irti tästä mahdollisuudesta. Sen jälkeen tarkoitus on siirtyä tämän kokemuksen myötä yliopistoon ja toivottavasti NBA:han, suomalaistalentti jatkaa.

