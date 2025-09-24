NBA-koripalloliigan suomalaissuuruus Lauri Markkanen löytyy sijalta 43 ESPN-mediajätin rankingissa, jossa liigan pelaajia laitetaan paremmuusjärjestykseen.

Markkasen viime kausi Utah Jazzissa jäi ESPN:n mielestä odotetusta, mutta hienot otteet EM-koripallossa hiljattain palauttivat mitä ilmeisimmin taas uskoa suomalaistähteen.

– Markkasen esitys oli aivan uskomaton, kun hän johdatti Suomen pronssiotteluun – mukaan lukien yllätysvoitto Serbiasta. Hän muistutti taas kaikkia siitä, kuinka monipuolinen ja vaarallinen pelaaja hän pystyy olemaan, ESPN kuvaili lyhyessä summauksessaan Markkasesta.

– Mutta Markkanen ei aivan vastannut odotuksia viime kaudella Utahissa tehtyään massiivisen jatkosopimuksen ennen kautta. Hän pelasi vain 47 ottelua keskiarvoin 19 pistettä ja 5,9 levypalloa Jazzissa, joka tankkasi (saadakseen korkean varausvuoron NBA-draftiin).

Sivusto teki myös rankkaamilleen pelaajille ennusteet tulevan kauden keskiarvoiksi. Markkaselle se ennakoi lukemat 21,1 pistettä ja 6,8 levypalloa.