Koripallon suomalaislupaus Miikka Muurisen edustama serbialaisseura Partizan Belgrad hävisi perjantaina Euroliigassa rumin lukemin 87–112 israelilaiselle Tel Aviv Makkabille. Muurinen oli Partizanin kokoonpanossa, mutta hän ei päässyt pelaamaan.

Joulukuun alussa kätensä loukannut Muurinen oli sivussa kokoonpanosta kuudesta ottelusta, mutta hän pääsi vaihtopenkille jo ennen joulua. Tositoimiin ei ole ollut asiaa.

Perjantai-illan ottelu oli ensimmäinen Partizanin tuoreelle espanjalaisvalmentajalle Joan Penarroyalle, joka korvasi tehtävässä Zeljko Obradovicin ja tätä väliaikaisluotsina tuuranneen Mirko Ocokoljicin.