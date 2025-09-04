Kommentti: Liian kiire puhua Gazasta

Haluaisin kuulla brittien näkemyksen siihen, pitäisikö Britannian tunnustaa Palestiinan valtio. Helpommin sanottu kuin tehty, kertoo Lontoossa vieraillut MTV Uutisten toimittaja Kitta Kohonen kommentissaan.

Roshaunna Hamilton kiirehtii Lontoossa töihin Selfridgesin tavarataloon. Pysäytän tyylikkään nuoren naisen.

Moni kertoo mielipiteensä minulle, mutta ei halua antaa haastattelua kameralle. Vielä useammalla on niin kiire, että he tuskin ehtivät edes ajattelemaan koko asiaa.

Roshaunna sanoo epäröineensä vastaamista alkuun itsekin. Hän kuitenkin kuuluu siihen mielipidemittausten lähes 50 prosenttiin, joka Britanniassa kannattaa Palestiinan valtion tunnustamista.

– Kysymys on kiistanalainen. Mutta koen, että Britannialla on ääni, ja on meidän velvollisuutemme käyttää sitä.

Tiukat ehdot eivät toteudu

Pääministeri Keir Starmer asetti kesällä Israelille tiukkoja ehtoja. Jos niitä ei täytetä, Britannia tunnustaisi Palestiinan valtion.

Ehtoihin kuuluu muun muassa se, että Israelin on suostuttava tulitaukoon Gazassa ja kahden valtion ratkaisun mahdollisuus tulee elvyttää.

Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahu kuitenkin vähät välittää Britannian tai minkään muunkaan maan asettamista ehdoista. Israel onkin ottanut Gazaa kohtaan entistä tiukemman linjan.

Ellei aihe olisi näin vaikea, voisi vinosti hymyillä sille, että lähipäivänä on valmistumassa brittihallituksen virkamiesten virallinen arvio siitä, onko Israel kuunnellut Britanniaa sen asettamissa ehdoissa.

Kaikki uutisia seuraavat voivat todeta, ettei ole.

Ranska on kertonut jo aiemmin tunnustavansa Palestiinan valtion ensi viikolla alkavassa YK:n yleiskokouksessa. Mikäli Britannia tekee saman, Palestiinalla olisi neljän YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenen tuki. Kaksi muuta ovat Kiina ja Venäjä.

Tämä jättäisi Yhdysvallat, Israelin vahvimman liittolaisen, yksinäiseen vähemmistöön.