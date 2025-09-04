Orpo: Huomenna ratkaistaan, osallistuuko Suomi Palestiina-julkilausumaan

Suomen on päätettävä viimeistään huomenna perjantaina, osallistuuko se Ranskan ja Saudi-Arabian johdolla laadittuun, niin sanottuun New Yorkin julistukseen kahden valtion mallista.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan ratkaisua Palestiina-julkilausumaan osallistumisesta on odotettava huomiseen.

– Meillä on asian käsittely tässä loppumetreillä. Odotetaan sinne huomiseen. Toivottavasti löytyy hyvä ratkaisu, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Esimerkiksi presidentti Alexander Stubb nosti julkilausuman esiin viime viikolla.

Myös Orpo on aiemmin sanonut toivovansa, että Suomi osallistuu siihen. Tuolloin Orpo korosti, että julkilausuma ennen kaikkea edistää kahden valtion mallia, mikä on hallitusohjelman mukaista.

Julkilausuman allekirjoittaminen ei merkitse, että Suomi tunnustaisi Palestiinan valtion.

Purra: Katsotaan sisältö tarkasti

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, että julkilausumaa tarkastellaan hallituksen piirissä vielä ennen päätöstä.

– Itse valtion tunnustamiseen meidän kantamme on selvä, mutta tässä julkilausuman yhteydessä vielä katsomme tarkasti, että mitä se sisältää, hän sanoi STT:lle eduskunnassa.

Kristillisdemokraattien mielestä Suomen ei tule osallistua julkilausumaan.

Puheenjohtaja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah totesi kannan jo puoluekokouspuheessaan ja toisti sen torstaina STT:lle. Hän ei kommentoinut, onko asiasta keskusteltu tai keskustellaanko hallituksen kesken.

– Tp-utva on luottamuksellista, hän perusteli.

Tp-utva tarkoittaa presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokousta, joka on yleensä perjantaisin.