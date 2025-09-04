Suomalaislääkäri suuntaa Gazaan: "En halua olla yksi heistä, jotka vain seisoivat sivussa"

Merimatka kestää noin kymmenen päivää, ja suomalainen lääkäri Juho Pirhonen on matkassa mukana.

Ei tuntunut, että oli kauheasti muita vaihtoehtoja kuin lähteä. Näin STT:lle kuvailee Gazaa kohti suuntaavan Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen mukana oleva lääkäri Juho Pirhonen.

Global Movement to Gaza -liikkeen (GMTG) mukaan laivueeseen osallistuu kymmeniä aluksia ja satoja osallistujia 44 maasta. Pirhonen on aluksensa ainoa suomalainen. Avustuslaivueessa on kyllä yhteensä kymmenkunta suomalaista, mutta heitä on hajautettu eri aluksille.

Pirhonen vastaa puhelimeen hyväntuulisen kuuloisena. Merimatka on sujunut hänen mukaansa mukavasti, haastattelua tehdessä sitä on takana pari yötä. Aluksen vesipumpun kanssa oli aluksi ongelmia, mutta edeltävänä yönä käyttövesi saatiin toimimaan.

Avustuslaivueesta suomalaislääkäri kuuli osallistuessaan Palestiina-mielenosoitukseen.

– Kuulin, että olisi kova tarve henkilöille, jotka ovat veneisiin tottuneita ja tietysti ensiaputaitoisille tai terveydenhuollon henkilöstölle ylipäätään. Se kuulosti heti omalta hommalta, Pirhonen kertaa.

Alkuun Pirhosta arvelutti, miten oman lähtemisen saisi järjestettyä ja mitä kaikkea matkalla voisi käydä. Hän kertoo kysymysten väistyneen kuitenkin nopeasti. Ratkaisevaksi nousi Pirhosen itselleen tekemä lupaus vierailulla Saksassa Dachaun keskitysleirillä.

– Siellä mietin niitä kauheuksia, mitä on tapahtunut. Lupasin itselleni, että jos minun elinaikanani kävisi jotakin tuollaista, en halua enkä aio olla yksi heistä, jotka vain seisoivat sivussa, Pirhonen kertoo.

Pitää pysäyttämistä todennäköisenä

Avustuslaivue lähti liikkeelle Espanjan Barcelonasta maanantaina. Alun perin jo sunnuntaina matkaan lähteneet noin 20 alusta joutuivat maanantaina palaamaan ensin takaisin Barcelonaan kovien myrskytuulien vuoksi.

Merimatka Gazaan kestää järjestäjien mukaan noin kymmenen päivää. Kymmeniä muita aluksia on määrä liittyä laivueen matkaan Tunisiasta ja muualta Välimeren satamista.

GMTG:n mukaan laivueen tavoitteena on murtaa Gazan saarto ja toimittaa välitöntä apua alueen siviileille. Kun Pirhoselta kysyy, miten hän uskoo tavoitteeseen päästävän, tuntuu hän pitävän avun perille pääsyä miltei toisarvoisena.

– Kyllähän se avun määrä, mitä näillä aluksilla voidaan viedä, on aika symbolinen, hän myöntää.

Pirhosen mukaan laivueella voidaan luoda toivoa ja näyttää, että kyseessä on globaali liike, jolla on kansainvälinen tuki.

Hän pitää hyvin todennäköisenä, että Israel pysäyttää valtaosan laivueen aluksista. Mitenkään salassa laivue ei Gazaa lähesty, vaan aluksissa on niiden sijainnista kertovat lähettimet päällä.

– Ainakin itse pidän todennäköisenä sitä, että päädyn Israelin huomaan. Sitten se on niin, käydään siellä istumassa jonkin aikaa vankeudessa ja toivottavasti pääsen kotiin sieltä pian, Pirhonen sanoo.

– Eihän tässä toiminnassa ole mitään laitonta. Humanitaarista apua pitää ja saa viedä, hän painottaa.

Israel estänyt aiempia yrityksiä

Laivueen matkassa on muun muassa ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg, joka oli saartoa murtamaan lähteneiden aktivistien joukossa myös kesäkuussa. Tuolloin Israelin asevoimat tunkeutui Madleen-laivaan kansainvälisillä vesillä ja esti sen matkan Gazaan.

Myös heinäkuussa Israel esti aktivistien pyrkimykset toimittaa Gazaan avustuksia meriteitse. Toukokuussa puolestaan Gazaan matkalla ollut avustuslaiva vaurioitui kansainvälisillä vesillä Maltan edustalla, kun siihen iskettiin lennokeilla. Freedom Flotilla -aktivistiryhmä on sanonut epäilevänsä Israelin olleen hyökkäyksen takana.

YK julisti elokuussa, että Gazan kaupungin alueella on nälänhätä. Kansanmurhatutkimuksen järjestö IAGS puolestaan arvioi viime viikonloppuna hyväksymässään päätöslauselmassa, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazan kaistalla. YK:n erityiskomitea on jo aiemmin arvioinut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.