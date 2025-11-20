



Kommentti: Salainen Kreml-suunnitelma todistaa, että Trump välittää vain Trumpista Trump haluaa Ukrainan sodalle vain nopean lopun, välittämättä Ukrainan kohtalosta. /All Over Press Julkaistu 20.11.2025 13:42 Sanna Voltti sanna.voltti@mtv.fi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tahtoo rauhan Ukrainaan epätoivoisesti. Se näkyy uudessa, 28 kohdan rauhansuunnitelmassa Ukrainaan, jota Venäjä ja Yhdysvallat ovat valmistelleet kysymättä Ukrainan mielipidettä, kirjoittaa MTV Uutisten Yhdysvaltoihin erikoistunut toimittaja Sanna Voltti. Parin edellisen päivän aikana olemme saaneet lukea tietoja Yhdysvaltojen ja Venäjän keskenään salassa valmistelevasta rauhansopimuksesta Ukrainaan. – Monimutkaisen ja tappavan sodan, kuten Ukrainan sodan, lopettaminen edellyttää laajaa vakavien ja realististen ideoiden vaihtoa, kirjoitti Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio X:ssä. Hän vahvisti Yhdysvaltojen kehittävän listaa potentiaalisista ajatuksista kohti rauhaa ja totesi, että kestävä rauha vaatisi myös vaikeita myönnytyksiä molemmilta osapuolilta. Rubio on oikeassa, mutta tiedot, joita julkisuuteen on valunut Yhdysvaltojen ja Venäjän välisestä rauhansopimuksesta Ukrainaan, vaativat vaikeita myönnytyksiä tasan yhdeltä osapuolelta – Ukrainalta. Ehdotuksen mukaan Ukrainan tulisi muun muassa puolittaa armeijansa koko ja antaa pois tehokkaimmat puolustusvälineensä, erityisesti pitkän kantaman aseet, jotka voisivat uhata Venäjän alueita.





Krimin niemimaa sekä muita Venäjän Ukrainalta valtaamia alueita tunnustettaisiin Venäjälle kuuluviksi.

Lisäksi Yhdysvaltojen tulisi lopettaa sotilaallinen apu Ukrainaan, eikä Ukrainassa saisi olla ulkomaisia joukkoja.

Ehdotuksessa on myös kohtia kielen ja kirkon asemista: mediatietojen mukaan suunnitelmasta löytyisi kohta, jossa venäjä tunnustetaan viralliseksi valtion kieleksi Ukrainassa ja/tai Venäjän ortodoksiselle kirkolle annetaan erityisasema.

Vaatimukset riistävät Ukrainalta sen, mitä se taas on edellyttänyt ehtona sodan lopettamiselle, eli realistiset, Ukrainaa suojaavat turvatakuut.

Voitto Venäjälle

ISW (Institute for the Study of War) arvioi, että suunnitelma tarkoittaisi käytännössä Kiovan antautumista.

Suunnitelman on laatinut presidentti Trumpin erityisedustaja Steve Witkoff yhdessä Venäjän edustajan, presidentti Vladimir Putinin luottomiehen Kirill Dmitrijevin kanssa.

Witkoff on ollut keskeisessä roolissa rauhanneuvotteluissa. Neuvottelut ovat tällä viikolla vauhdittuneet, sillä Yhdysvaltain hallinto katsoo Kremliltä tulleen merkkejä valmiudesta sopimukseen.

Ei ole ihme, että Kreml olisi valmis kyseiseen sopimukseen, koska sopimus olisi Venäjälle voitto.

Aiemmissa Yhdysvaltojen vetämissä rauhanneuvotteluissa keskityttiin Venäjän ja Ukrainan joukkojen jäädyttämiseen nykyisille rintamalinjoille. Eurooppa ja Ukraina tukivat suunnitelmaa lähtökohtana uusille neuvotteluille, kun taas Kreml hylkäsi ehdotuksen väittäen, etteivät he olleet kiinnostuneita tulitauosta vaan pidemmän aikavälin rauhansopimuksesta.

Ei niin yllättäen, Ukrainan johto ei ole mielissään uudesta rauhansuunnitelmasta. Asiasta on kertonut lähde Ukrainan presidentin kansliasta nimettömänä Kyiv Independent -lehdelle.

Lähteen mukaan Yhdysvallat on suunnitelmissaan taipumassa Venäjän vaatimusten mukaisiin raameihin ja että Venäjä maksimoi vaatimuksensa vaistottuaan Ukrainan heikentymisen sodan etulinjassa. Lisäksi Venäjä hyväksikäyttää Ukrainassa käynnissä olevaa presidentti Volodymyr Zelenskyin lähipiiriin kohdistuvaa korruptiokohua.

Zelenskyi ei torstaina ollut vielä itse julkisuudessa kommentoinut suunnitelmaa.

Zelenskyi ei torstaina ollut vielä itse julkisuudessa kommentoinut suunnitelmaa.

Trump pyrkii nopeaan ratkaisuun

Presidentti Trump sanoi lopettavansa Ukrainan sodan vuorokaudessa, jos hänet valitaan presidentiksi. Kuten kaikki omilla silmillämme näemme, takaraja on sittemmin venähtänyt.

– Luulin, että se olisi helppo juttu, koska minulla on hyvä suhde presidentti Putiniin, mutta olen tällä hetkellä hieman pettynyt presidentti Putiniin, Trump sanoi puhuessaan Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian sijoituskonferenssissa keskiviikkona

– Hän tietää sen, Trump jatkoi, tarkoittaen Putinia.

Trumpilla ei selvästi ole luulemaansa vaikutusvaltaa Putiniin, mutta epätoivoinen hän on. Trump tahtoo hattuunsa sulan sodan lopettamisesta, koska muidenkin sotien, joita Trumpin laskelmien mukaan on yhteensä kahdeksan, lopettaminen tai ehkäisy on ollut Trumpille ylpeydenaihe viime kuukausina.

Nopea ratkaisu sodan lopettamiksesi on mahdollinen vain, jos Ukraina tekee suuria myönnytyksiä. Tähän Trump näyttää hallintonsa kanssa pyrkivän.

Venäjän vaatimukset ovat konkreettisia ja nopeasti toteutettavia, kun taas Ukrainan vaatimukset liittyvät turvallisuustakuihin, jotka vievät aikaa ja vaativat liittolaisilta sitoutumista.

Lisäksi Trumpin ulkopoliittinen linja painottaa "America First" -linjaa, eikä liittolaisten tavoitteita.

Trump on jo pitkään suhtautunut kriittisesti Natoon, Yhdysvaltojen pitkän aikavälin sitoumuksiin Euroopassa, sekä ulkomaisen sotilaallisen avun kustannuksiin.

Ukrainan tukeminen on kallista ja vaatii pitkäaikaista sitoutumista. Näin ollen Trumpin on helpompi hyväksyä ratkaisu, joka vähentää Yhdysvaltojen roolia, vaikka se tarkoittaisi Ukrainan aseman heikkenemistä.

Trump saisi lupauksensa mukaan sodan loppumaan, ja voisi kertoa kannattajilleen tehneensä rauhansopimuksen Amerikka edellä.

Ukraina vain jäisi puille paljaille.

Valitettavasti voimme todeta, että Trump ei välitä Ukrainasta. Trump välittää Trumpista.