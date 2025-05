Palestiina-kysymys voi kaataa hallituksen, ellei sitä piiloteta – "Jos Suomi tunnustaisi Palestiinan, mikä siellä tunnustettaisiin?"

Gazan pelastusviranomaisten mukaan kahdeksan ihmistä on kuollut yöllä Israelin iskuissa. Pöllöraati uskoo, että Palestiinan tunnustamista pyritään Suomen hallituksessa viivyttämään.

Gazan pelastusviranomaiset kertovat, että Israelin tekemät yölliset iskut eri puolille Gazaa ovat vaatineet kahdeksan kuolonuhria.

Kuolleiden joukossa oli muun muassa raskaana oleva nainen, joka oli iskun aikana pakolaisten telttaleirissä Nuseiratista länteen.

Väestönsuojeluviranomaisen mukaan viisi ihmistä sai surmansa asuinrakennukseen tehdyssä iskussa Jabaliassa.

Gazan terveysministeriön mukaan yli 3 700 palestiinalaista on kuollut maaliskuun puolivälin jälkeen, jolloin Israel jatkoi iskujaan Gazaan kahden kuukauden aselevon jälkeen.

Israelin toimet ja Gazan tilanne onkin kuluneen viikon aikana repinyt kahtia Suomen hallitusta.

Keskiviikkona nähtiin, kuinka Päivi Räsäsen (kd.) ja Veronika Honkasalon (vas.) tunteet kuumenivat suorassa Huomenta Suomen Gaza-lähetyksessä.

Räsänen piti puheita kansanmurhasta näyttöön perustamattomina, kun taas Honkasalo syytti Räsästä disinformaation levittämisestä.

Räsänen kommentoi torstaina MTV Uutisille, ettei kristillisdemokraatit voi olla hallituksessa, joka tunnustaa Palestiinan.

Kaatuuko hallitus?

Kristillisdemokraattien lisäksi perussuomalaiset vastustavat Palestiinan tunnustamista.

Pöllöraati arvioi, että etenkin hallituskauden loppupuolella Palestiina-kysymys voi kaataa hallituksen.

– Luulen, että tämä on yksi niitä asioita, joka yritetään pikkuhiljaa siirtää seuraavan hallituksen murheeksi. Eihän tässä ole enää kuin pari vuotta aikaa, kommentoi Iltalehden politiikan ja talouden toimituksen päällikkö Juha Ristamäki.

Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala puolestaan huomauttaa, että Palestiinan tunnustamista vastustaville perussuomalaisille ja kristillisdemokraateille sekä Palestiinan tunnustamista puoltaville puolueille on löytynyt yksi sama arvopohja: inttäminen.

– Tietenkin oppositio ottaa jälleen kerran ilon irti. Pääministeri Orpo on siinä välissä sitten kuin erotuomari, joka pälyilee hiukan muualle ja sanoo, että tämä on prosessi.

– Kaikkihan ovat järkyttyneitä siviilien tappamisesta, mutta kun päästetään poliitikot jauhamaan aiheesta ja kieriskelemään omassa hyvyydessään ja moraalisuudessaan, ei sitä pysty katsomaan, Ristamäki kommentoi.

Suomi vaikeassa paikassa

Palestiinan tunnustaminen ei ole Pöllöraadin mukaan Suomelle yksinkertainen asia poliittisten suhteiden vuoksi.

– Hamas on Iranin ja osittain Venäjän tukema terroristijärjestö. Toisella puolella taas on Israel, joka on vahvasti Yhdysvaltain tukema valtio, niin miten me ratkaisemme tämän asian? Haapala pohtii.

– On tietenkin historialliset juurensa, miksi tämä on niin vaikea kysymys, mutta lisämausteensa tähän tuo riippuvuutemme Yhdysvaltoihin, Ristamäki sanoo.

Hän epäilee, ettei Yhdysvallat tule tunnustamaan Palestinaa.

– Mutta jos isot [euro]maat liikkuvat, pitää meidän valita, olemmeko enemmän eurooppalaisia ja vai edelleen Yhdysvaltojen kyljessä.

– Jos Suomi nyt tunnustaisi Palestiinan niin kuin oppositiopuolueet keskustaa lukuun ottamatta vaativat, mikä siellä tunnustettaisiin? Eihän palestiinalaishallinto ole Gazassa vallassa, pohtii MTV Uutisten toimittaja Maria Nykänen.