Palestiinalainen Fayez halusi perustaa Suomeen yrityksen sekä perheen – nyt uhkaa karkotus Israeliin: "Kuolemantuomio"

Palestiinalaista sähköinsinööriä Fayez Bassalatia uhkaa karkotus Israeliin. Hallituksen lakimuutos teki palestiinalaisten oleskeluluvista käytännössä mahdottomia.

Länsirannan Ramallahista kotoisin oleva palestiinalainen Fayez Bassalat, 25, opiskeli korkeakouluopintoja Kiinassa, kun koronapandemia yllättäen sulki rajat.

Tuolloin hänen Suomen-suurlähetystössä työskentelevä ystävänsä ehdotti, mitä jos Bassalat hakisi opiskelemaan Suomeen.

Bassalatista Suomi kuulosti unelmalta: turvallinen maa, jossa on hyvät mahdollisuudet luoda uraa teknologia-alalla, perustaa oma start-up-yritys ja lopulta myös oma perhe.

Vuonna 2022 Bassalat saapui Suomeen opiskelemaan, ja rakastui maahan heti.

Nyt kolme vuotta myöhemmin Bassalat asuu Vantaalla, on valmistunut ammattikorkeakoulusta sähköinsinööriksi ja työskentelee Metropoliassa projekti-insinöörinä ja opettajana.

Kaiken muun elämän ohessa hän on opetellut myös suomen kielen.

– Rehellisesti sanoen suomi oli paljon vaikeampi oppia kuin kiina, Bassalat sanoo.

– Mutta kiitos ihmisille ympärilleni, olen aina pärjännyt. Haaveilin tulevaisuudesta täällä ja siksi halusin oppia kielen ja saada suomalaisia ystäviä ja ammatillista verkostoa.

Tulevaisuus näytti lupaavalta, kunnes järkytys koitti tänä kesänä.

Maahanmuuttovirasto (Migri) ilmoitti keskeyttäneensä hänen oleskelulupansa, koska opinnot olivat päättyneet.

Bassalat haki siis työperäistä oleskelulupaa, olihan hänellä täällä kokopäiväinen työpaikka.

Päätös oli kuitenkin yhä kielteinen. Ongelmaksi paljastui hänen kansalaisuutensa, eli palestiinalaisuus.

MTV Uutiset on nähnyt Migrin päätöksen Bassalatin oleskeluluvan hylkäämisestä.

Palestiinalaisten ahdinko oli tiedossa lakia tiukentaessa

Vuoden 2024 syyskuussa ulkomaalaislakiin tehtiin tiukennus, jonka mukaan oleskeluluvan edellytyksenä on muun muassa voimassa oleva kansallinen matkustusasiakirja, jonka Suomi tunnustaa.

Muutos sulki pois aiemmin hyväksytyt matkustusasiakirjat, kuten muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan.

Aiemminkaan Gazan alueella myönnettyjä passeja ei hyväksytty, koska ne oli myöntänyt äärijärjestö Hamas. Mutta Länsirannan palestiinalaishallinnon myöntämät matkustusasiakirjat kelpasivat tapauskohtaisesti, vaikka Suomi ei olekaan tunnustanut Palestiinaa valtioksi.

Ulkoministeriön verkkosivuilla edelleen mainitaan, että palestiinalaisalueiden passi sallittaisiin.

Bassalatin passi on myönnetty Länsirannalla, ja sillä hän sai myös aiemman oleskeluluvan opintoihin.

Tiukennuksen seurauksena kansalaisuudettomien henkilöiden oleskeluluvan hakeminen kuitenkin vaikeutui, olipa hakemisperuste työ, perhe tai mikä tahansa.

Käytännössä he eivät voi enää saada oleskelulupaa, koska heillä ei ole minkään valtion passia.

– Lainsäätäjä oli tunnistanut kyllä tämän vaikutuksen lakia säätäessään, kertoo prosessinomistaja Tommi Vallin Migrin kansainvälisen suojelun osastolta.

– Lain esitöissä on vielä erikseen tuotu esille, että lakimuutos vaikeuttaa erityisesti palestiinalaisten ja muiden kansalaisuudettomien ryhmien mahdollisuuksia saada oleskelulupa.

Vallin kommentoi asiaa yleisellä tasolla, eikä ota kantaa yksittäisiin päätöksiin.

Hallituksen ja eduskunnan enemmistön tahtotila on ollut kiristää maahanmuuttopolitiikkaa tuntuvasti. Vallinin mukaan lainsäätäjät ovat tehneet valinnan painottaa henkilöllisyyden luotettavaa todentamista joustavuuden kustannuksella.

– Oli ennakoitavissa, että muutokset tulevat lisäämään hakijoista kohtuuttomia tuntuvia tilanteita sekä viranomaistyön määrää.

Vallinin mukaan Migri on tehnyt kieltäviä oleskelulupapäätöksiä sen perusteella, ettei hakemus täytä vaatimusta kansallisesta matkustusasiakirjasta. Hän ei kuitenkaan tarkenna hylättyjen hakemusten määriä tai henkilöiden syntyperää.

30 päivää aikaa poistua

Bassalat ihmettelee, miksi hän ei kelpaa, vaikka on tehnyt kaiken "oppikirjan mukaan".

– Olen hankkinut tutkinnon, työpaikan ja maksan paljon veroja. Haluan tulevaisuuden täällä, miksi juuri minut heitetään ulos?

– Tämä ei tunnu oikeudenmukaiselta.

Bassalatille annettiin 30 päivää aikaa poistua maasta, tai hänet lähetetään Israelin Länsirannalle.

Migri ottaa päätöksissään huomioon palautuskiellon, jonka mukaan ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

On kuitenkin kiistanalaista, voiko Israelia pitää turvallisena palautusmaana palestiinalaiselle. Bassalat itse ei näe, miten se voisi olla hänelle turvallista.

– Olen palestiinalainen, ei minulla ole lupaa mennä sinne. Minut laitetaan heti vankilaan. Se on kuin kuolemantuomio.

"Rakastan Suomea edelleen"

Bassalat aikoo valittaa päätöksestä ja hankkia lakiapua, jos vain saa kerättyä rahat asianajajaan. Hänen työnantajansa on luvannut hänelle jatkossakin vakituisen työpaikan ja vedonnut kirjeitse Migriin, jotta Bassalatin oleskelulupa hyväksyttäisiin.

Bassalat yrittää tehdä kaikkensa, jotta saisi jäädä jatkamaan unelmansa toteuttamista Suomeen.

Vaikka päätös on järkytys, se ei ole muuttanut hänen kuvaansa Suomesta.

– Rakastan edelleen Suomen kulttuuria, luontoa ja ihmisiä.

– Ajatukseni Suomesta eivät ole muuttuneet. Hallituksessa on ehkä ihmisiä, jotka eivät pidä palestiinalaisista, mutta en tuomitse koko Suomea heidän perusteellaan.