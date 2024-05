Tutkija oikoo Israelin suurlähettilään puheita siviilien säästämisestä: "En pidä kauhean uskottavana väitteenä"

Miksi Gazassa on kuollut niin paljon palestiinalaisia? Israelin suurlähettiläs ei halua mennä lukuihin MTV:n haastattelussa: "Et ole ajan tasalla"

Lähi-idän instituutin säätiön tutkija Antti Tarvainen ei pidä selityksiä uskottavina, vaan yrityksenä vastata kasvaneeseen kritiikkiin Israelin hyökkäystä kohtaan, kun siviiliuhrien määrä on noussut.

– Israel on osoittanut evakuointiväyliä, mutta niihin on myös pommitettu. Ohjeistukset ovat olleet hyvin epäselviä. Ihmiset ovat siirtyneet paikasta toiseen väsyneinä, eivätkä välttämättä uskalla liikkua, Tarvainen sanoo.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain tiedustelu on raportoinut, että lähes puolet Israelin käyttämistä pommeista Gazassa on ollut ohjaamattomia. CNN uutisoi jo joulukuussa Israelin käyttävän kyseisiä arvaamattomia aseita Gazassa.

"Palestiinan tunnustaminen on palkinto palestiinalaishallinnolle"

Ben-Yaakov myös tyrmäsi täysin Espanjan, Norjan ja Irlannin aikomukset tunnustaa Palestiinan valtio. Tunnustus on suurlähettilään mielestä ”palkinto Hamasille” ja vaikeuttaa panttivankineuvotteluita.

– Miksi Hamas vapauttaisi yhtäkään panttivankia, jos he muutenkin saavat haluamansa tekemättä mitään? Meille ei jää mitään, millä neuvotella, Ben-Yaakov sanoi.

– Israelin kertomus on Hamasin verisen hyökkäyksen jälkeen ollut se, että Hamas haluaa pyyhkiä Israelin pois kartalta.

– Palestiinalaisvaltion tunnustaminen on samalla kahden valtion mallin, eli myös Israelin valtion tunnustamista, eli sillä on oikeus myös olla olemassa. Nyt kertomus on hieman ristiriitainen, että mitä Hamas oikeastaan haluaa.