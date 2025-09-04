KD-pomon Palestiina-väite kuohutti Huomenta Suomessa: "Sehän ei tietenkään pidä paikkaansa"

Vihreiden, vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmien puheenjohtajat vierailivat torstaiaamuna Huomenta Suomessa. Kysymys Palestiinan tunnustamisesta herätti tunteita.

Palestiinan valtion tunnustaminen eli kahden valtion malli on ollut kuuma kysymys Suomessa kesästä alkaen.

Presidentti Alexander Stubb otti asiaan kantaa viime viikolla sanomalla, että Palestiinan tunnustaminen lähitulevaisuudessa olisi hyvin tarkoituksenmukaista Suomen ulkopoliittisen pitkän linjan näkökulmasta.

Jo heinäkuussa Stubb ilmoitti olevansa valmis hyväksymään valtioneuvoston esityksen Palestiinan valtion tunnustamisesta, jos hän sellaisen esityksen valtioneuvostolta saa.

Saudi-Arabialla ja Ranskalla on tekeillä julkilausuma kahden valtion mallista. Perjantaihin mennessä pitäisi ilmoittaa onko siinä mukana vai ei. Asia on esillä myös Britanniassa.

1:24 MTV Britanniassa – Palestiinan tunnustaminen yhä lähempänä

Stubb sanoi viime viikolla, että Suomi tekee töitä, että voisi osallistua nyt tekeillä olevaan julkilausumaan. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut toivovansa, että Suomi pystyy osallistumaan lausumaan.

Mitä tunnustaminen muuttaisi?

Palestiinan tunnustaminen herätti tunteita myös torstaiaamuna Huomenta Suomessa.

Keskustelemassa olivat vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman.

Kristillisdemokraattien Östman ei usko, että Palestiinan tunnustaminen ratkaisisi Gazan kriisiä. Hänen mukaansa Israelin ja Palestiinan potentiaalisen palestiinalaishallinnon tulee ensin sopia rauhan ehdoista keskenään.

– Kun nämä kotiläksyt on tehty, Suomi voi tunnustaa valtion. Ei niin, että lähtisimme etukäteen symboliikan takia tunnustamaan valtiota, hän sanoo.

Vasemmistoliiton Pekonen taas katsoo, että Suomen tulisi ehdottomasti tunnustaa Palestiinan valtio.

– Muun muassa pääministeri Orpo on todennut, että Suomen pitää tehdä kaikkensa Palestiinan eteen, mutta todellisuudessa ei ole tehty mitään konkreettista. Tämä on yksi pieni keino kriisin ratkaisemiseksi, Pekonen sanoo.

Vihreiden Tynkkynen taas sanoo, että Palestiinan valtion tunnustaminen ei ole kaiken kertaheitolla ratkaiseva ihmeratkaisu, mutta olisi Tynkkysen mukaan konkreettista.

– Yksinkertaisin päätös, joka on täysin Suomen kansallisissa käsissä, lähettää viestiä, että puolustamme edelleen kahden valtion mallia ja tuomitsemme jyrkästi Israelin Gazassa harjoittaman kansanmurhan, sanoo Tynkkynen.

"Sehän ei tietenkään pidä paikkaansa"

Tynkkynen luetteli, että tunnustamisen lisäksi tarvitaan myös muita tekoja, kuten kauppapakotteita, kauppasaartoa ja gazalaislasten tuomista Suomeen hoitoon.

Tämän jälkeen Östman keskeytti Tynkkysen sanomalla, että vihreät tuomitsevan yksipuolisesti Israelin ja unohtavat Palestiinassa olevat jihadistit ja terroristijärjestöt, joiden tavoite on tuhota Israelin valtio.

– Sehän ei tietenkään pidä paikkaansa, kuten Peter hyvin tietää. Kaikki puolueet Suomessa ovat tuominneet Hamasin terrori-iskut, Tynkkynen vastasi Östmanille.

Katso koko keskustelu Palestiinasta ja budjettiriihestä videolta jutun alusta.