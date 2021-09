Kommentti: Ken on heistä kaikkein merkeliläisin? Saksan politiikka on kummajainen, joka ottaa vaaleissa askeleen kohti normaaliutta

Kristillisdemokraatti Angela Merkel on johtanut Saksaa liittokanslerina viimeiset 16 vuotta. Sinä aikana Merkelin puolueen CDU:n ja sen baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n muodostama unioni on ollut vaaleissa murskaavan ylivoimainen, varsinkin 2010-luvulla. Syksyllä 2013 oli vain muutamasta liittopäiväedustajapaikasta kiinni, että se olisi pystynyt muodostamaan enemmistöhallituksen yli 41 prosentin kannatuksellaan yksin.

Liittokanslerin henkilökohtainen suosio on liikkunut ja liikkuu edelleen tähtitieteellisen korkeissa lukemissa. Parhaimmillaan 86 prosenttia saksalaisista on ollut sitä mieltä, että "Mutti" hoitaa tehtäviään hyvin.

Sekä Merkelin valtakauden pituus että hänen suosionsa ovat länsimaisessa demokratiassa kummajaisia, joille on vaikea löytää vastinetta lähihistoriasta. Pelkkä kuudentoista vuoden jakso samaa päähallituspuoluettakin on harvinaisuus.

Merkelin ollessa liittokansleri muissa Euroopan suurimmissa maissa valta on vaihtunut tiuhaan. Britanniassa on vuodesta 2006 alkaen ehtinyt olla viisi eri pääministeriä, Ranskassa neljä presidenttiä ja Espanjassa kolme pääministeriä. Italiassa kierroksessa on jo kahdeksas pääministeri sitten Merkelin valinnan.