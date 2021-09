Päätoimittajan kommentti: Saksan demarit nousivat kuolleista – Scholzin syrjäyttäminen kanslerinpaikalta vaatisi lähes salaliiton

Sosiaalidemokraattien kannatusloikka oli selkeä, ja sitä kuvattiin Saksassa tuoreeltaan jopa puolueen ihmeparantumiseksi. SPD on voittanut vaalit edellisen kerran vuonna 2002, ja vihreiden viime vuosien nousu on kiihdyttänyt arvioita demaripuolueen kutistumisesta lilliputtisarjaan.

Kristillisdemokraattien vaalikampanjan loppukiri ei estänyt historiallisen huonoa tulosta. Angela Merkelin 16 vuotta kestänyt valtakausi sai nöyryyttävän päätöksen, kun puolue menetti kannatuksestaan lähes 9 prosenttiyksikköä. Odotettavissa on riitaisa pesänselvitys.

Vaikka Armin Laschetin johtama konservatiivipuolue ilmoittikin, että se tavoittelee yhteistyötä vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n kanssa ja kanslerinpaikkaa Laschetille, konservatiiveilla on käsissään sangen huonot kortit: musertavan vaalitappion lisäksi rasitteena on Laschet itse – hän on kansalaisten keskuudessa paljon epäsuositumpi kansleriksi kuin demareiden Olaf Scholz. Tämä pätee yli puoluerajojen.