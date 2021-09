MTV Uutiset esittelee kolme Merkelin seuraajaehdokasta Saksan vaaleissa: Olaf Scholz – luotettavuusvaikutelma keskiössä

Scholz on hampurilainen, kaupungin kasvatti ja johtajakin. Scholz on tekstiilialalla toimineiden keskiluokkaiseksi kuvattujen vanhempien poikakolmikon vanhin. Koulunsa hän kävi Hampurissa, sai lakin 19-vuotiaana ja aloitti lakiopinnot seuraavana vuonna.

Jo lukiossa Scholz liittyi sosiaalidemokraattien nuorisojärjestöön. Scholzin nuoruudenharrastuksista tai mieltymyksistä on niukasti tietoa.

Hampurin ääni

Luottoministeri

Politico-lehti kuitenkin kyseenalaistaa Scholzin luotettavuuskuvaa. Lehden mukaan Scholzin sormenjälkiä on useissa suurissa talousskandaaleissa Hampurin ajoilta valtakunnanpolitiikkaan, mutta niitä ei saada yhdistettyä Scholziin suoraan. Scholz itse on sanonut nimenomaan pysyttelevänsä irti epäsopivina pitämistään kytköksistä, mikä on oikeastaan sama asia.