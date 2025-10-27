– Sairaalaverkkouudistuksessa minä pidin huolta, että Kemissä on edelleen yöpäivystys. Ilman minua ovet olisivat yöllä kiinni Länskässä [Länsi-Pohjan sairaalassa] tällä hetkellä! Juuso sanoo muun muassa Facebookin Kemi-ryhmässä jaetulla videolla.

Ministeri Juuso syytti lappilaisia riitelystä ja hänen kritisoinnistaan: "Riehutte somessa ja haukutte minua"

– Kaikki on ministeri Juuson syytä. Tosi mukava kiitos, kun minä olen Laphalle [Lapin hyvinvointialue] neuvotellut Länskän sairaalan yöpäivystyksen ja kirurgian. Niin kiitos on se, että te riehutte somessa ja haukutte minua.