Ministerin tunteenpurkaus herättää kritiikkiä.
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps) esiintyminen Torniossa sunnuntaina on herättänyt huomiota sosiaalisessa mediassa.
Juuso puolustaa kiivaasti omaa toimintaansa Länsi-Pohjan keskussairaalan ja alueen sairaalaverkon eteen.
– Sairaalaverkkouudistuksessa minä pidin huolta, että Kemissä on edelleen yöpäivystys. Ilman minua ovet olisivat yöllä kiinni Länskässä [Länsi-Pohjan sairaalassa] tällä hetkellä! Juuso sanoo muun muassa Facebookin Kemi-ryhmässä jaetulla videolla.
Valtiovarainministeriön arviointiryhmä on esittänyt, että Länsi-Pohjan erikoissairaanhoito ajetaan alas ja se keskittyisi jatkossa perusterveydenhuoltoon. Ehdotus on herättänyt raivoa lappilaisten keskuudessa.
Juuson mukaan todellinen ongelma asiassa on, että Lapin hyvinvointialueen johtajat riitelevät, minkä vuoksi sairaalan talous on retuperällä.
– Lappi näyttää Helsingistä katsottuna erittäin riitaisalta, riidellään joka asiasta.
– Lappi ei voi menestyä keskinäisellä riitelyllä, eikä minun syyttämiselläni.