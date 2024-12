Sairaalaverkon supistuksista päättäminen on kova paikka hallitukselle. Perjantain aikana sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) herätti hämmennystä lausunnoillaan ja pääministerikin sanoi tarvitsevansa aikaa yksityiskohtien selvittämiseen.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) antoi perjantaina aamupäivällä Ylelle haastattelun, jossa hän sanoi, että Oulaskankaan yöpäivystyksen kohtaloa voitaisiin tulevaisuudessa harkita uudelleen.

– Tämä tuntuu nyt olevan kompastuskivi ja totta kai vielä katsomme sitä uudestaan, että onko sille mahdollista tässä vaiheessa jotakin tehdä, Juuso puhui Ylelle ja mainitsi myös, että hallituspuolueiden kanssa keskustellaan aiheesta.

Juuson lausunto yllätti niin opposition kuin muut hallituspuolueet. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen sanoi Helsingin Sanomille, ettei keskusteluja ole käyty.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) palasi juuri Japanin työmatkalta ja oli vielä hieman epätietoinen siitä, mitä kaikkea sairaalaverkon ympärillä nyt tapahtuu.

– Tulin työmatkalta aamulla. Minulla on vielä asian selvittäminen kesken. Katsotaan viikonlopun aikana, miten asiat etenee. En ota kantaa yksityiskohtiin. Haluan selvittää itselleni, mistä kaikesta tässä on kyse. Haluan perehtyä yksityiskohtiin ennen kuin annan mitään lausuntoja, Orpo sanoi MTV Uutisille.

Rkp:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz kommentoi tilannetta hyvin lyhyesti.

– Luulin, että nämä asiat olivat jo loppuun asti käsiteltyjä, hän puuskahti tiedotusvälineille.

Oppositio ei säästellyt sanojaan, kun hallituksen linja vaikutti olevan jonkin verran sekaisin.

– Sairaalasekoilu vie loputkin uskottavuuden rippeet Orpon hallituksen sote-politiikalta. Eduskunnan pitäisi äänestää tiistaina sairaalaverkon kohtalosta, eikä vastuuministeri tiedä itsekään, mitä on tarkoitus lakkauttaa ja mitä säilyttää. Ministeri Juuson on pysäytettävä sairaalafarssi ja kerrottava, mistä eduskunnan on tarkoitus äänestää, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen tiedotti.

Juuso korjasi viestiään

Iltapäivällä ministeri Juuso korjasi lasuntoaan sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostitse MTV Uutisille.

– Oulaskankaan perusterveydenhuollon yöpäivystys on vain yksi osa sairaalaverkkoesitystä, eikä esityksen muuttaminen sen osalta ole tässä vaiheessa enää mahdollista, Juuso kertoo.

– Jatkossa on tärkeää, että sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa hyvinvointialueita varmistamaan, että alueen ilta-, yö- ja viikonloppuaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, muun muassa etäpalvelut, kotiin vietävät palvelut ja ensihoitopalvelu, muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden ympärivuorokautisten päivystysyksiköiden ja päivystävien sairaaloiden kanssa väestön palvelutarpeisiin vastaamiseksi, hän jatkaa.

Joihinkin muutoksiin tulevaisuudessa on Juuson mielestä mahdollisuuksia.

– Mistään lyhyellä tähtäimellä toteutettavista muutoksista ei tällä hetkellä käydä keskusteluja, mutta hallitus on valmis toimenpiteisiin, mikäli tilanne sitä joskus tulevaisuudessa vaatii, hän sanoo.

Vaikutusta kahdeksaan sairaalaan

Yhteensä kahdeksan sairaalan palveluihin tulee supistuksia viimeistään ensi vuoden lopulla, jos lakimuutos hyväksytään ensi tiistaina täysistunnossa.

Ympärivuorokautinen leikkaustoiminta ja päivystys loppuvat Oulaskankaalla, Salossa, Kemissä ja Savonlinnassa.

Yöpäivystys loppuu Iisalmessa, Varkaudessa, Jämsässä ja Raahessa.

Jämsän ja Raahen päivystyspäätökset on tehty jo niiden omien hyvinvointialueiden linjauksilla.

Muutoksia perustellaan sillä, että henkilöstön riittävyys ja erityisosaaminen turvattaisiin keskittämällä näitä yöajan palveluita.

Valmistelun aikana on päätetty pääosin säilyttää yöpäivystykset Ivalossa, Kuusamossa, Kouvolassa, Pietarsaaressa ja Raaseporissa.