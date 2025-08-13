ESPN: Carolina Hurricanesin omistaja ostamassa NBA-seuran

Tom Dundon
Julkaistu 13.08.2025 21:27

MTV URHEILU – STT

NHL-jääkiekkoliigan Carolina Hurricanesin omistaja Tom Dundon on päässyt yhteisymmärrykseen NBA-koripalloliigassa pelaavan Portland Trail Blazersin ostamisesta, kertoi ESPN lähteisiinsä vedoten. 

Kauppahinta on sivuston mukaan hieman päälle neljä miljardia dollaria.

Lähteiden mukaan Dundon aikoo pitää seuran Portlandissa. Seuran omistaja Paul G. Allen kuoli vuonna 2018 ja sen jälkeen Trail Blazersia on hallinnoinut hänen kuolinpesänsä. 

Allen määräsi testamentissaan, että seura tulee myydä "jossain vaiheessa". 

Seura ilmoitettiin virallisesti myyntiin toukokuussa, ja ESPN:n mukaan myynnistä saatavat voitot menevät hyväntekeväisyystoimiin.

