NHL-mestari Panthers: Massiivinen jatkosopimus

Florida Panthers ja jääkiekon NHL:n parhaisiin voimahyökkääjiin lukeutuva Sam Bennett ovat solmineet kahdeksan vuoden mittaisen jatkosopimuksen.

Mediatietojen mukaan Bennett, 29, ansaitsee paperilla kahdeksan miljoonaa dollaria eli noin 6,8 miljoonaa euroa kaudessa.

– Sam on erityinen pelaaja, jonka pelissä on uniikki sekoitus taitoa ja fyysisyyttä. Hänestä on tullut yksi sukupolvensa parhaista pudotuspelipelaajista, Panthersin GM Bill Zito kehui tiedotteessa.

Kanadalainen Bennett pelasi uransa parhaan runkosarjan viime kaudella summaten ennätyspisteensä 25+26=51. Pudotuspeleissä hän oli pitelemätön: 15+7=22 pistettä ja pudotuspelien arvokkaimman pelaajan palkinto, kun Panthers eteni toiseen peräkkäiseen mestaruuteensa.

Vaikka Panthersilla on haasteita pitää mestaruusjoukkueensa kasassa palkkakaton takia, sen tulevaisuus näyttää lupaavalta. Nyt sillä on vähintään vuoteen 2030 ulottuvat sopimukset Bennettin, Aleksander Barkovin, Sam Reinhartin, Anton Lundellin, Carter Verhaeghen, Seth Jonesin ja Gustav Forslingin kanssa.