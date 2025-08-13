Aleksandr Ovetshkinin pankkitilit jäädytetty Venäjällä

GettyImages-2215411189
Aleksandr Ovetshkin ei ole hoitanut veroilmoituksiaan Venäjällä.2025 Getty Images
Julkaistu 13.08.2025 12:49
Toimittajan kuva
Antti Rämänen

antti.ramanen@mtv.fi

Venäjän veroviranomainen on jäädyttänyt NHL-tähti Aleksandr Ovetshkinin pankkitilit hoitamatta jääneiden veroilmoitusten takia.

Venäläisen Match TV:n mukaan Ovetshkin ei ole tehnyt veroilmoitusta kotimaassaan vuoden 2023 jälkeen.

Uutistoimisto RIA Novosti kertoo, että NHL-tähden pankkitilit jäädytettiin heinäkuun lopussa havaittujen viivästysten takia tiistaina.

– Siinä ei ole ongelmaa eikä velkaa ole jäänyt, mutta kirjanpitäjä ei ole hoitanut ilmoitusta ajallaan, Ovetshkinia lähellä oleva lähde kertoi Match TV:lle.

Ovetshkin on viranomaisten mukaan rekisteröinyt vuoden 2022 jälkeen kaikkiaan viisi yritystä Venäjällä.

Washington Capitalsia koko NHL-uransa edustanut Ovetshkin viettää tavallisesti kesiään Venäjällä. Tänä vuonna hän on palaamassa Pohjois-Amerikkaan syyskuun alussa.

Lisää aiheesta:

Aleksandr Ovetshkin matkusti Moskovaan ja esitti toiveenAleksandr Ovetshkinilta härski väiteAleksandr Ovetshkinista levisi iso uutinen – NHL-seura kiirehti paikkaamaanAleksandr Ovetshkin sai palkinnon Vladimir PutiniltaAleksandr Ovetshkin lentää Moskovaan – sivuun Washington Capitalsin toiminnastaVenäjällä raivostuttiin NHL-tähti Jevgeni Malkinin arkea helpottavasta ratkaisusta – "Aihe on arka ja kipeä"
NHLVenäjäJääkiekkoUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

NHL