Aleksandr Ovetshkinin pankkitilit jäädytetty Venäjällä

Venäjän veroviranomainen on jäädyttänyt NHL-tähti Aleksandr Ovetshkinin pankkitilit hoitamatta jääneiden veroilmoitusten takia.
Venäläisen Match TV:n mukaan Ovetshkin ei ole tehnyt veroilmoitusta kotimaassaan vuoden 2023 jälkeen.
Uutistoimisto RIA Novosti kertoo, että NHL-tähden pankkitilit jäädytettiin heinäkuun lopussa havaittujen viivästysten takia tiistaina.
– Siinä ei ole ongelmaa eikä velkaa ole jäänyt, mutta kirjanpitäjä ei ole hoitanut ilmoitusta ajallaan, Ovetshkinia lähellä oleva lähde kertoi Match TV:lle.
Ovetshkin on viranomaisten mukaan rekisteröinyt vuoden 2022 jälkeen kaikkiaan viisi yritystä Venäjällä.
Washington Capitalsia koko NHL-uransa edustanut Ovetshkin viettää tavallisesti kesiään Venäjällä. Tänä vuonna hän on palaamassa Pohjois-Amerikkaan syyskuun alussa.