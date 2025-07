Edmontonin NHL-tähtipakille jättisopimus

Evan Bouchard allekirjoitti maanantaina nelivuotisen ja 42 miljoonan dollarin sopimuksen Edmonton Oilersin kanssa. Sen keskimääräinen vuosiarvo on 10,5 miljoonaa dollaria.

25-vuotias puolustaja teki Oilersissa tällä kaudella 67 pistettä (14+53) 82 runkosarjaottelussa ja 23 pistettä (7+16) 22 pudotuspeliottelussa. Hänestä olisi voinut tulla rajoitettu vapaa agentti tiistaina.

Edmontonin vuoden 2018 NHL:n varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella numerolla 10 valitsema Bouchard on tehnyt 238 pistettä (55+183) 347 runkosarjaottelussa ja 81 pistettä (20+61) 75 pudotuspeliottelussa.

Pistekeskiarvolla mitattuna Bouchard on pudotuspeleissä puolustajien kaikkien aikojen tilastossa toisena (1,08 pistettä per peli). Edellä on vain legendaarinen Bobby Orr (1,24 pistettä per peli).

Aiemmin maanantaina Edmonton julkaisi myös Kasperi Kapasen jatkosopimuksen.