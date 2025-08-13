Columbus Blue Jackets kiinnitti Leijonien MM-kisapelaajan

Hyökkääjä Mikael Pyyhtiä ja jääkiekon NHL-seura Columbus Blue Jackets ovat päässeet uuteen sopimukseen.
Columbus Blue Jackets tiedottaa solmineensa Mikael Pyyhtiän, 23, kanssa vuoden mittaisen jatkosopimuksen, joka on kaksisuuntainen.
Turkulaislähtöinen pelimies tahkosi ensimmäiset NHL-pelinsä sinitakeissa kaudella 2022–23. Joka sesongilla Pohjois-Amerikassa Pyyhtiä on kiekkoillut sekä NHL:ssä että farmisarja AHL:ssä, mutta viime kaudella hän viiletti ensimmäistä kertaa enemmän NHL:ssä.
Edellissesongin 47 NHL-otteluun syntyivät tehopisteet 4+3=7. AHL:ssä kuluneella kaudella 28 runkosarjapelin saldo oli 3+13=16. AHL:n pudotuspeleissä tuli yksi syöttöpinna ja matseja kuusi.
– Mikael Pyyhtiä on erittäin kilpailukykyinen pelaaja, joka tuo kokoonpanoon huippunopeutta, luotettavaa kahden suunnan peliä ja vahvan työmoraalin, Blue Jacketsin GM Don Waddell kommentoi.
– Odotamme innolla näkevämme hänen kehityksensä jatkuvan Blue Jacketsin organisaatiossa.
The Athleticin NHL-toimittaja Aaron Portzline raportoi X:ssä, että NHL:ssä Pyyhtiä tienaa 775 000 dollaria ja AHL:ssä 100 000 dollaria. Suomalaiselle on taattu 140 000 dollaria.
Pyyhtiä pelasi keväällä ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan. Vyölle Leijonien paidassa tuli kolme MM-kisaottelua.