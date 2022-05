Kommentti: 60–23 – Kalle Rovanperän hätkähdyttävin ominaisuus kiteytyy näihin numeroihin, ja siitä tulee olemaan seuraavina kuukausina hyötyä

Rovanperällä on uransa viidennen MM-rallivoiton jälkeen edessään uusi haaste. Muut pitivät häntä suurimpana mestarisuosikkina jo ennen Portugalia, viimeistään nyt Rovanperä itsekin tajuaa, että niin se taitaa olla.

Kyllä, heikompia kisoja, vastoinkäymisiäkin on aivan varmasti edessä. Ne kuuluvat väistämättä asiaan. Rovanperän tähänastisten näyttöjen perusteella on silti turha odottaa minkäänlaista murtumista tai sulamista henkisten paineiden alla – sitä, minkä jotkut ovat yhdistäneet suorastaan suomalaiseen dna:han.

Rovanperä on eri puusta veistetty. Isänsä poika, joka piirtää omalla tekemisellään mahdollisuuksien rajoja täysin uuteen uskoon.

Kylmäpäisyyden ylistys

Video: C Moren selostamossa otettiin ilo irti Rovanperän uran viidennestä MM-rallivoitosta.

Viidessä MM-rallivoitossaan Rovanperä on vienyt Power Stagen nimiinsä kolme kertaa (60 %). Muut MM-rallivoittajat ovat voittaneet päätöspätkän vuosina 2017–2022 hieman harvemmin kuin joka neljäs kerta (23 %). Paineettomasti pistesijojen ulkopuolelta hyökänneiden kuljettajien lukema on lähestulkoon samaa luokkaa (20 %).

Vanhan liiton meininkiä

Numerolla 69 kiitävän Toyotan ratissa on nähty tällä kaudella kuljettaja, joka on sinut paitsi itsensä myös autonsa kanssa. Rovanperä itse sanoi, että kun auto istuu käteen, tekeminen on rentoa. Ei tarvitse puristaa yhtään ylimääräistä, kun hyvät ek-ajat tulevat puristamattakin.