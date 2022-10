Näkökulma: Kalle Rovanperän mestaruus sulki ympyrän kauniilla tavalla – yksi keväinen somejulkaisu kertoo rallimaailman valtiaasta kaiken oleellisen

Hän on nyt paitsi historian nuorin MM-pisteitä saavuttanut, MM-rallin palkintokorokkeelle noussut, MM-rallia johtanut, MM-rallin voittanut ja MM-sarjaa johtanut kuljettaja myös lajihistorian nuorin maailmanmestari. Tämä ennätys oli pysynyt 27-vuotiaana ainoan mestaruutensa saavuttaneen, nyt jo edesmenneen Colin McRaen nimissä vuodesta 1995 lähtien.

Täysin poikkeuksellista polkua rallimaailman huipulle kulkeneen Rovanperän kohdalla ikä on vain se kuuluisa numero , eikä edellä mainittuja ennätyksiä ole siksi syytä taivastella sen enempää.

Urheilussa luodaan monesti täysin poskettomia odotuksia pelkästään ikäkausi- tai alempien tasojen kisoissa tulleen menestyksen pohjalta. Aikuisten sarjassa, parhaista parhaiden joukossa menestyminen on täysin eri asia, ja siksi on turha väittää, että edes Rovanperän kaltaisen timantin nousu maailmanmestariksi olisi ollut pelkästään itsestäänselvyys.

Yhtä kaikki, taustalla on valtava määrä työtä – vaikka sitä ei sellaiseksi ole aina miellettykään – arkisia asioita ja valintoja sekä suuri joukko ihmisiä Harri -isästä ja Tiina -äidistä lähtien.

Ennennäkemätön putki

Rovanperä jos joku on mestaruutensa ansainnut. Hänen huimaa kauttaan eivät himmentäneet edes kahden edellisen osakilpailun vaikeudet.

Oli ehkä tervetulluttakin huomata, että tämä nyt jo aikamieheksi kasvanut "ihmelapsi" on sittenkin vain ihminen; kauden ensimmäisellä puoliskolla hän muistutti enemmänkin konetta.

Rovanperä teki tämän vieläpä nykyisen kaltaisessa MM-sarjassa, jossa kärkikuljettajien välinen kilpailu on kovempaa ja erojen tekeminen vaikeampaa kuin koskaan.

Siihen, mikä Rovanperää on ajanut eteenpäin ja mikä tällaista tarinaa on ollut mahdollistamassa, saatiin yksi vastaus jo toukokuussa, kun Rovanperä nousi saavutuksellaan Ari Vatasen ja Sébastien Ogierin rinnalle. He ovat ainoina historiassa onnistuneet saavuttamaan peräkkäiset MM-rallivoitot kolmella erilaisella alustalla: asfaltilla, lumella ja soralla.