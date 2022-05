Kalle Rovanperän toiminta lähes mykistää – asiantuntija nostaa hurjasta alkukaudesta yllättävän kohokohdan: "En muista kenenkään tehneen tuollaista"

MM-rallin nuori tähtikuljettaja Kalle Rovanperä on häikäissyt omalla suoritustasollaan alkukaudesta. Monte Carlon avausviikonlopun vaikeuksista selvittyään suomalainen on luukuttanut Toyotallaan kolmeen perättäiseen osakilpailuvoittoon.

– Kalle ei itse varmasti muutu tuosta mihinkään. En näe tässä muuta estettä kuin sen, että auto lähtisi temppuilemaan. Toyota on kuitenkin tehnyt niin vakuuttavaa työtä autonsa kanssa, että en näe tässä kohtaa oikein mitään estettä Rovanperän maailmanmestaruudelle, C Moren asiantuntija Jari Ketomaa lataa.

Tältä näytti C Moren selostamossa, kun Kalle Rovanperä jyräsi voittoon – "Mun on pakko istua"

Ketomaan mukaan Rovanperä voi nyt katsoa rauhassa, mitä muut tekevät ja nakuttaa tasaisella suoritustasolla MM-pisteitä tulevissa ralleissa. Voittoja ei tarvitse metsästää väkisin, vaikka niitäkin on varmasti vielä tulossa.

"Yksi tämän kauden kovimmista"

Ketomaa on tuntenut Rovanperän ja hänen ajotaitonsa jo pitkään, mutta on saanut silti yllättyä 21-vuotiaan rallin ihmelapsen kyvyistä tällä kaudella useaan otteeseen.

– Kalle lähti jatkamaan ihan katastrofaalisista asemista Montessa lauantaina. Sitten hän kasasi itsensä ja pystyi kääntämään yhden rallin aikana tilanteen käytännössä voitokseen. Monten suoritus on yksi tämän kauden kovimmista, Ketomaa hehkuttaa.

– Se, että pystyy rallin aikana kääntämään katastrofin tuolla tavalla voitoksi, on kaikista kovin suoritus. En muista kenenkään tehneen tuollaista, Ketomaa hämmästelee yhä.

"Sitä tulen tarkastelemaan"

Rovanperä on voittanut kolme perättäistä MM-rallia erilaisissa olosuhteissa: lumella, asvaltilla ja soralla. Se on väkevä osoitus toisen polven lahjakkuuden suvereniteetista mutta myös hänen tallinsa Toyotan erinomaisesta työstä tänä vuonna esitellyn Rally1-kilpurinsa kanssa.

Ketomaan mukaan Toyotalla on tällä hetkellä kokonaisuudessaan vahvin kokonaispaketti auto ja kuljettajat huomioiden.

– Väitän, että Ford (M-Sport) on erittäin hyvällä tasolla, jopa samalla kuin Toyota, mutta siltä puuttuu Kallen, Thierry Neuvillen tai Ott Tänakin kaltainen huippukuljettaja. Hyundai on selvästi huonoin auto tällä hetkellä, Ketomaa arvioi.

Nämä voimasuhteet vain vahvistavat tuntumaa siitä, että nyt käynnissä on suomalaisittain äärimmäisen herkullinen MM-rallikausi.

– Kallen suoriutumisessa on ensisijaisen tärkeää se, miten hiljaa ajaminen lähtee luonnistumaan. On siedettävä vähän heikompiakin pätkiä ja työskenneltävä kohti sitä pidempää maalia eli maailmanmestaruutta. Sitä tulen tarkastelemaan, miten hän kestää niin sanotussa pelisuunnitelmassa, Ketomaa ruotii.

– Jos tulee vaikeita kilpailuja, pystyykö niistä nousemaan? Tähän asti Kalle on pystynyt selättämään kaikki ongelmat, mutta miten käy nyt, kun paine kasvaa?

Toistaiseksi Rovanperä ei ole osoittanut minkäänlaisia merkkejä paineiden alla sulamisesta. Päinvastoin hän on heittänyt huulta haastatteluissa ja paukuttanut pohja-aikoja kuin supertähti.

– Harva 21-vuotias on noin itsevarma tuossa iässä. Se on kasvamista, joka on tapahtunut perheessä ja MM-rallia edeltävässä elämässä, Ketomaa ihastelee.