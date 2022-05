Kalle Rovanperältä mykistävä paljastus voittoputkensa taustoista – "En odottanut tällaista"

Rovanperän tämän kauden suoritukset ovat lyöneet lajin asiantuntijatkin ällikällä. Vasta 21-vuotias kuljettaja antaa kokemuksellaan tasoitusta, mutta silti hän on pyyhkinyt lattiaa vastustajillaan.

Vielä mykistävämpää on se, kuinka varmoilla ja vaivattoman näköisillä esityksillä voitot ovat tulleet. Rovanperä paljasti, ettei hänen ole tarvinnut puristaa ylimääräistä. Tämän hetken rutiini on vain todella korkealla tasolla.

– Nämä ovat tulleet hyvin omalla ajolla, sillä auto osuu hyvin käteen. Totta kai on pitänyt mennä kovaa, sillä kaikki muutkin tulevat täysillä. Eroja pitää vain löytää jostain, Rovanperä taustoitti voittoputkeaan.

– Siinä pitää olla myös jonkinlainen flow, että pystyy virheettömästi ajamaan monta viikonloppua läpi ja hyvällä vauhdilla. Se on avain hyviin tuloksiin.

MM-taulukossa Rovanperä on vetänyt jo hulppean 46 pisteen kaulan toisena olevaan Hyundain Thierry Neuvilleen. Toyota-tähden tilillä on 106 pistettä, joka on 88 prosenttia neljän kisan maksimipotista.