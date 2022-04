Kommentti: Kalle Rovanperän kaikissa voitoissa toistuu sama kaava – huomautukset suomalaisesta on viimeistään nyt syytä ottaa vakavasti

Rovanperän voittamissa kilpailuissa on ajettu yhteensä 75 erikoiskoetta, ja Rovanperä on ollut kisan kärjessä niistä 64:llä. Pohja-aikoja on 30.

Kokemus on muutakin kuin vuosirenkaita

Lokakuussa 2000 syntyneestä Rovanperästä puhuttaessa on käytännössä aina korostettu hänen ikäänsä. Tämä on sikäli ymmärrettävää, että MM-rallipiireissä ei ole vuosikymmenten saatossa totuttu näkemään parikymppisiä kuljettajia kärkikahinoissa.

Jo likimain 15 vuoden ajan auton ratissa viihtyneellä Rovanperällä ei ole ollut missään vaiheessa uraansa tarvetta moiseen. Hän on ollut lahjakas, hänellä on ollut riittävästi rahaa taustallaan, ja hänen markkina-arvonsa on ollut alusta asti huipussaan. Ei ole ollut tarvetta hakea pikavoittoja, vaan uraa on voitu rakentaa pitkällä tähtäimellä eteenpäin.