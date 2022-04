Eva-Maria, 40, menetti lapsihaaveensa syövälle jo 27-vuotiaana – sinkkuna siitä asti

Vatsassa tuntunut kasvain löydettiin sattumalta työterveydessä. Ensin lääkärit luulivat, että kyseessä on hyvänlaatuinen munasarjakysta, mutta tutkimukset paljastivat oletuksen vääräksi. Todellisuudessa Eva-Maria oli sairastunut harvinaiseen munasarjasyöpään.

Syövän vaikutuksista seksuaalisuuteen vaietaan

Syöpä kuitenkin vaikuttaa paljon myös potilaan henkiseen hyvinvointiin, jonka yksi iso osa-alue seksuaalisuus on. On tavallista, ettei sairastunut halua seksiä, mikä voi heijastua mahdolliseen parisuhteeseen. Syöpähoidot voivat myös vaikuttaa hedelmällisyyteen, seksuaalitoimintoihin sekä kehonkuvaan.

Eva-Maria ymmärtää, että seksuaalisuus on arka ja vaikea aihe. Hän toivoo, että hoitohenkilökunta kuitenkin nostaisi kissan pöydälle, jos potilas ei sitä tee.

Vahvaakin itkettää välillä

– Mulla on aina ollut positiivinen elämäntapa ja -tyyli, Eva-Maria sanoo.

Henkistä tukea hän on saanut myös ystäviltä, perhepiiristä sekä muilta syöpään sairastuneilta. Valoa elämään säteilevät lisäksi läheisten lapset. Aina silloin tällöin mieleen kuitenkin hiipii kaihoisa ajatus omasta äitiydestä.

Sinkkuna sairastumisesta asti

Eva-Maria oli ensimmäisen kerran syöpään sairastuessaan parisuhteessa. Yhteinen matka päättyi Eva-Marian aloitteesta. Sittemmin hän on elänyt sinkkuna.

Toivo oikean miehen löytymisestä elää. Kumppanin, jonka kanssa voisi perustaa omannäköisen perheen esimerkiksi eläinten kanssa. Vaikka syöpä ja lapsettomuus ovat isoja asioita Eva-Marian elämässä, eivät ne ole kuitenkaan aiheita, joista ensimmäisillä treffeillä puhutaan. Ensin pitää tutustua kunnolla ja katsoa tapauskohtaisesti, milloin on oikea aika nostaa aihe pöydälle.

Yli kymmenen vuotta sairastettu syöpä näkyy edelleen kehossa. Uimahalliin mennessään Eva-Maria peittää vatsaansa koristavat isot leikkausarvet uimapuvulla. Vuosien myötä hän on kuitenkin sopeutunut muuttuneeseen kehoonsa.

Rankinta on ollut hyväksyä uudet rajat, jotka syöpä on elämälle asettanut. Fyysinen ja psyykkinen jaksaminen ei ole palautunut sairastumista edeltäneelle tasolle. Pelko taudin uusiutumisesta on pesiytynyt syvälle.